https://crimea.ria.ru/20230226/putin-i-erdogan-obgovorili-temy-dvustoronney-povestki-1127207003.html

Путин и Эрдоган обговорили темы двусторонней повестки

Путин и Эрдоган обговорили темы двусторонней повестки - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Путин и Эрдоган обговорили темы двусторонней повестки

Президент России Владимир Путин переговорил в телефонном режиме с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, об этом говорится на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T14:30

2023-02-26T14:30

2023-02-26T14:30

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

политика

россия

турция

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_dd1b686222c72d3647e0d4289aad6a65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин переговорил в телефонном режиме с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, об этом говорится на сайте Кремля."В ходе телефонного разговора <...> были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня", — отметили в пресс-службе.Кроме того, российский лидер поздравил своего турецкого коллегу с днем рождения. В поздравительной телеграмме по случаю 69-летия Эрдогана Владимир Путин отметил, что в России ценят личный вклад турецкого лидера "в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества" между Россией и Турцией.Помимо этого, президент Путин оценил высокий уровень авторитета Эрдогана среди соотечественников и за рубежом, особенно явно это проявилось после трагических событий в Турции, связанных с мощнейшим землетрясением. Именно в этот сложный для Турции период, по словам Путина, в полной мере проявляются лучшие качества турецкого лидера как государственного деятеля и человека – мужественного, сильного, умеющего в критической ситуации принимать взвешенные решения, которые особенно важны для будущего страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Как землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу ЭрдоганаЖертвами землетрясений на юго-востоке Турции стали более 44 тысяч человекВ Крыму собрали около 3 млн рублей пострадавшим от землетрясения в Турции

россия

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, политика, россия, турция, новости, в мире