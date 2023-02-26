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Путин и Эрдоган обговорили темы двусторонней повестки
Путин и Эрдоган обговорили темы двусторонней повестки - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Путин и Эрдоган обговорили темы двусторонней повестки
Президент России Владимир Путин переговорил в телефонном режиме с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, об этом говорится на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T14:30
2023-02-26T14:30
2023-02-26T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин переговорил в телефонном режиме с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, об этом говорится на сайте Кремля."В ходе телефонного разговора <...> были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня", — отметили в пресс-службе.Кроме того, российский лидер поздравил своего турецкого коллегу с днем рождения. В поздравительной телеграмме по случаю 69-летия Эрдогана Владимир Путин отметил, что в России ценят личный вклад турецкого лидера "в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества" между Россией и Турцией.Помимо этого, президент Путин оценил высокий уровень авторитета Эрдогана среди соотечественников и за рубежом, особенно явно это проявилось после трагических событий в Турции, связанных с мощнейшим землетрясением. Именно в этот сложный для Турции период, по словам Путина, в полной мере проявляются лучшие качества турецкого лидера как государственного деятеля и человека – мужественного, сильного, умеющего в критической ситуации принимать взвешенные решения, которые особенно важны для будущего страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Как землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу ЭрдоганаЖертвами землетрясений на юго-востоке Турции стали более 44 тысяч человекВ Крыму собрали около 3 млн рублей пострадавшим от землетрясения в Турции
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, политика, россия, турция, новости, в мире
Путин и Эрдоган обговорили темы двусторонней повестки
Путин и Эрдоган обсудили важнейшие вопросы двусторонней повестки
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин переговорил в телефонном режиме с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, об этом говорится на сайте Кремля.
"В ходе телефонного разговора <...> были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня", — отметили в пресс-службе.
Кроме того, российский лидер поздравил своего турецкого коллегу с днем рождения. В поздравительной телеграмме по случаю 69-летия Эрдогана Владимир Путин отметил, что в России ценят личный вклад турецкого лидера "в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества" между Россией и Турцией.
Также российский президент выразил уверенность, что два лидера будут и впредь поступательно реализовывать "взаимовыгодные совместные проекты" и продолжат координировать усилия по важным аспектам как региональной, так и глобальной повестки дня.
Помимо этого, президент Путин оценил высокий уровень авторитета Эрдогана среди соотечественников и за рубежом, особенно явно это проявилось после трагических событий в Турции, связанных с мощнейшим землетрясением. Именно в этот сложный для Турции период, по словам Путина, в полной мере проявляются лучшие качества турецкого лидера как государственного деятеля и человека – мужественного, сильного, умеющего в критической ситуации принимать взвешенные решения, которые особенно важны для будущего страны.
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