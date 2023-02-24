Рейтинг@Mail.ru
Жертвами землетрясений на юго-востоке Турции стали более 44 тысяч человек - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230224/zhertvami-zemletryaseniy-na-yugo-vostoke-turtsii-stali-bolee-44-tysyach-chelovek-1127187752.html
Жертвами землетрясений на юго-востоке Турции стали более 44 тысяч человек
Жертвами землетрясений на юго-востоке Турции стали более 44 тысяч человек - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Жертвами землетрясений на юго-востоке Турции стали более 44 тысяч человек
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 44 тысячи человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на власти страны. РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T23:08
2023-02-24T23:08
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
турция
сирия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/14/1127102063_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_e49d83415ce87fbdb73cafd56d406751.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев. - РИА Новости Крым. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 44 тысячи человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на власти страны.В среду 22 февраля специалисты Европейского средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали ещё одно землетрясение в Турции магнитудой 4,4.Землетрясения в ТурцииЗемлетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали по времени UTC (10.09 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 61 километре к северу от города Диярбакыр с населением 644 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.Спустя три минуты в центральной части страны, в 69 км к от Кахраманмараша произошел очередной толчок магнитудой 3,2 с эпицентром на глубине 5 км.Далее толчки повторялись в центральной части страны еще трижды около 8 часов утра по UTC с магнитудой 3,6 балла, 4,3, а затем 3,6, а также в приграничном с Сирией регионе, магнитудой 3.Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Толчки в США, на Фиджи, в РумынииСейсмическая активность в среду фиксируется в разных частях планеты. В частности в 6.26 по UTC землетрясение магнитудой 4 произошло в Румынии, в 6 км к северо-западу от населенного пункта Рунку и 68 км к северо-востоку от города Дробета-Турну-Севери. Очаг залегал на глубине 13 км.В 7.44 по UTC произошел ощутимый толчок магнитудой 4,1 в Западном Техасе, в 190 км к западо-западу от Одессы, США.В 8.04 по UTC землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Фиджи, в 490 км к юго-востоку от Сувы, с глубиной очага на 520 километрах.Кроме того, толчки магнитудой от 3 до 4 утром 22 февраля зафиксированы в Индонезии, Чили, Перу, Испании, Азербайджане, Иране, на Сальвадоре, в Непале.Накануне в турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщили, что количество погибших при разрушительных землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 42 310 человек.Не смотря на чудовищные данные о погибших и раненных, под завалами разрушенных зданий все еще продолжают находить выживших. Утром стало известно, что спасателям удалось отыскать троих выживших, спустя почти 300 часов после первых толчков.Истории спасенияЕще одно чудесное спасение произошло в четверг 16 февраля в городе Кахраманмараш. Так спустя 248 часов после землетрясения извлекли девушку. Днем ранее спасателям удалось достать из-под завалов 77-летнюю Фатму Гюнгер, которая ждала помощи 212 часов. В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика, который провел под разрушенным зданием 182 часа. А 13 февраля сотрудники киргизского МЧС сообщили о спасении 38-летней Хадиче Ахар. Женщина находилась в доме в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараш. По данным телеканала TRT Haber, в тот же день стало известно об еще одной выжившей – шестилетней девочке, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов. В Хатае 35-летний мужчина провел под завалами 149 часов, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли сильные разрушения. После первых сильных землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В пятницу в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате толчков оказались разрушены еще несколько зданий.Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур.По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопленияЗемлетрясение произошло в ИранеЗемлетрясение в Турции – шестеро погибших и около 300 раненых
турция
сирия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/14/1127102063_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_e19ea5ef25111123a40719eb7a1bef96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение в турции и сирии, землетрясение, турция, сирия, в мире, новости
Жертвами землетрясений на юго-востоке Турции стали более 44 тысяч человек

Более 44 тысяч человек: число погибших в Турции продолжает расти

23:08 24.02.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий землетрясения продолжается в Турции
Ликвидация последствий землетрясения продолжается в Турции
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев. - РИА Новости Крым. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 44 тысячи человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на власти страны.
"Число погибших от землетрясений на юго-востоке Турции составило 44 218 человек", – говорится в сообщении.
В среду 22 февраля специалисты Европейского средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали ещё одно землетрясение в Турции магнитудой 4,4.

Землетрясения в Турции

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали по времени UTC (10.09 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 61 километре к северу от города Диярбакыр с населением 644 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.
Спустя три минуты в центральной части страны, в 69 км к от Кахраманмараша произошел очередной толчок магнитудой 3,2 с эпицентром на глубине 5 км.
Далее толчки повторялись в центральной части страны еще трижды около 8 часов утра по UTC с магнитудой 3,6 балла, 4,3, а затем 3,6, а также в приграничном с Сирией регионе, магнитудой 3.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Толчки в США, на Фиджи, в Румынии

Сейсмическая активность в среду фиксируется в разных частях планеты. В частности в 6.26 по UTC землетрясение магнитудой 4 произошло в Румынии, в 6 км к северо-западу от населенного пункта Рунку и 68 км к северо-востоку от города Дробета-Турну-Севери. Очаг залегал на глубине 13 км.
В 7.44 по UTC произошел ощутимый толчок магнитудой 4,1 в Западном Техасе, в 190 км к западо-западу от Одессы, США.
В 8.04 по UTC землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Фиджи, в 490 км к юго-востоку от Сувы, с глубиной очага на 520 километрах.
Кроме того, толчки магнитудой от 3 до 4 утром 22 февраля зафиксированы в Индонезии, Чили, Перу, Испании, Азербайджане, Иране, на Сальвадоре, в Непале.
Накануне в турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщили, что количество погибших при разрушительных землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 42 310 человек.
Не смотря на чудовищные данные о погибших и раненных, под завалами разрушенных зданий все еще продолжают находить выживших. Утром стало известно, что спасателям удалось отыскать троих выживших, спустя почти 300 часов после первых толчков.

Истории спасения

Еще одно чудесное спасение произошло в четверг 16 февраля в городе Кахраманмараш. Так спустя 248 часов после землетрясения извлекли девушку. Днем ранее спасателям удалось достать из-под завалов 77-летнюю Фатму Гюнгер, которая ждала помощи 212 часов. В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика, который провел под разрушенным зданием 182 часа. А 13 февраля сотрудники киргизского МЧС сообщили о спасении 38-летней Хадиче Ахар. Женщина находилась в доме в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараш. По данным телеканала TRT Haber, в тот же день стало известно об еще одной выжившей – шестилетней девочке, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов. В Хатае 35-летний мужчина провел под завалами 149 часов, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли сильные разрушения. После первых сильных землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В пятницу в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате толчков оказались разрушены еще несколько зданий.
Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур.
По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопления
Землетрясение произошло в Иране
Землетрясение в Турции – шестеро погибших и около 300 раненых
Землетрясение в Турции и СирииЗемлетрясениеТурцияСирияВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и ветрено: прогноз погоды в Крыму на субботу
23:10Зеленский: Украина готовится к захвату Крыма военным путем
23:08Жертвами землетрясений на юго-востоке Турции стали более 44 тысяч человек
19:55Главные новости и заявления дня: 24 февраля
19:20Когда появится закон об экотуризме в России и что он разрешит
19:13Захарова: договор о сотрудничестве по Азовскому морю изжил себя
18:45Сыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммите
18:32Мэр Новой Каховки награжден орденом Мужества
18:08В Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие"
17:45Что происходит с сельским хозяйством Крыма: итоги года
17:21Противопожарные правила в России: что изменилось
17:13ВСУ получили сокрушительный удар на Донецком и Южно-Донецком направлениях
16:48Минобороны: ВСУ несут потери на Купянском и Красно-Лиманском направлениях
16:39МИД России предостерег США и Киев от авантюрных шагов в Приднестровье
16:01Сергей Цеков: Украина фактически отказалась от Азовского моря
15:32ВСУ обстреляли приграничный город Васильевку – один человек ранен
15:20Как работает Керченская паромная переправа 24 февраля
15:04Украина разорвала договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море
15:01Энергоснабжение в Евпатории полностью восстановлено
14:28Обстрел Курской области – 12 прилетов по гражданским объектам
Лента новостейМолния