https://crimea.ria.ru/20230224/zhertvami-zemletryaseniy-na-yugo-vostoke-turtsii-stali-bolee-44-tysyach-chelovek-1127187752.html

Жертвами землетрясений на юго-востоке Турции стали более 44 тысяч человек

Жертвами землетрясений на юго-востоке Турции стали более 44 тысяч человек - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Жертвами землетрясений на юго-востоке Турции стали более 44 тысяч человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 44 тысячи человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на власти страны. РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T23:08

2023-02-24T23:08

2023-02-24T23:08

землетрясение в турции и сирии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев. - РИА Новости Крым. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 44 тысячи человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на власти страны.В среду 22 февраля специалисты Европейского средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали ещё одно землетрясение в Турции магнитудой 4,4.Землетрясения в ТурцииЗемлетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали по времени UTC (10.09 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 61 километре к северу от города Диярбакыр с населением 644 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.Спустя три минуты в центральной части страны, в 69 км к от Кахраманмараша произошел очередной толчок магнитудой 3,2 с эпицентром на глубине 5 км.Далее толчки повторялись в центральной части страны еще трижды около 8 часов утра по UTC с магнитудой 3,6 балла, 4,3, а затем 3,6, а также в приграничном с Сирией регионе, магнитудой 3.Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Толчки в США, на Фиджи, в РумынииСейсмическая активность в среду фиксируется в разных частях планеты. В частности в 6.26 по UTC землетрясение магнитудой 4 произошло в Румынии, в 6 км к северо-западу от населенного пункта Рунку и 68 км к северо-востоку от города Дробета-Турну-Севери. Очаг залегал на глубине 13 км.В 7.44 по UTC произошел ощутимый толчок магнитудой 4,1 в Западном Техасе, в 190 км к западо-западу от Одессы, США.В 8.04 по UTC землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Фиджи, в 490 км к юго-востоку от Сувы, с глубиной очага на 520 километрах.Кроме того, толчки магнитудой от 3 до 4 утром 22 февраля зафиксированы в Индонезии, Чили, Перу, Испании, Азербайджане, Иране, на Сальвадоре, в Непале.Накануне в турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщили, что количество погибших при разрушительных землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 42 310 человек.Не смотря на чудовищные данные о погибших и раненных, под завалами разрушенных зданий все еще продолжают находить выживших. Утром стало известно, что спасателям удалось отыскать троих выживших, спустя почти 300 часов после первых толчков.Истории спасенияЕще одно чудесное спасение произошло в четверг 16 февраля в городе Кахраманмараш. Так спустя 248 часов после землетрясения извлекли девушку. Днем ранее спасателям удалось достать из-под завалов 77-летнюю Фатму Гюнгер, которая ждала помощи 212 часов. В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика, который провел под разрушенным зданием 182 часа. А 13 февраля сотрудники киргизского МЧС сообщили о спасении 38-летней Хадиче Ахар. Женщина находилась в доме в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараш. По данным телеканала TRT Haber, в тот же день стало известно об еще одной выжившей – шестилетней девочке, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов. В Хатае 35-летний мужчина провел под завалами 149 часов, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли сильные разрушения. После первых сильных землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В пятницу в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате толчков оказались разрушены еще несколько зданий.Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур.По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопленияЗемлетрясение произошло в ИранеЗемлетрясение в Турции – шестеро погибших и около 300 раненых

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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