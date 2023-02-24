https://crimea.ria.ru/20230224/zhertvami-zemletryaseniy-na-yugo-vostoke-turtsii-stali-bolee-44-tysyach-chelovek-1127187752.html
Жертвами землетрясений на юго-востоке Турции стали более 44 тысяч человек
Жертвами землетрясений на юго-востоке Турции стали более 44 тысяч человек - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Жертвами землетрясений на юго-востоке Турции стали более 44 тысяч человек
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 44 тысячи человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на власти страны. РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T23:08
2023-02-24T23:08
2023-02-24T23:08
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
турция
сирия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев. - РИА Новости Крым. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 44 тысячи человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на власти страны.В среду 22 февраля специалисты Европейского средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали ещё одно землетрясение в Турции магнитудой 4,4.Землетрясения в ТурцииЗемлетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали по времени UTC (10.09 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 61 километре к северу от города Диярбакыр с населением 644 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.Спустя три минуты в центральной части страны, в 69 км к от Кахраманмараша произошел очередной толчок магнитудой 3,2 с эпицентром на глубине 5 км.Далее толчки повторялись в центральной части страны еще трижды около 8 часов утра по UTC с магнитудой 3,6 балла, 4,3, а затем 3,6, а также в приграничном с Сирией регионе, магнитудой 3.Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Толчки в США, на Фиджи, в РумынииСейсмическая активность в среду фиксируется в разных частях планеты. В частности в 6.26 по UTC землетрясение магнитудой 4 произошло в Румынии, в 6 км к северо-западу от населенного пункта Рунку и 68 км к северо-востоку от города Дробета-Турну-Севери. Очаг залегал на глубине 13 км.В 7.44 по UTC произошел ощутимый толчок магнитудой 4,1 в Западном Техасе, в 190 км к западо-западу от Одессы, США.В 8.04 по UTC землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Фиджи, в 490 км к юго-востоку от Сувы, с глубиной очага на 520 километрах.Кроме того, толчки магнитудой от 3 до 4 утром 22 февраля зафиксированы в Индонезии, Чили, Перу, Испании, Азербайджане, Иране, на Сальвадоре, в Непале.Накануне в турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщили, что количество погибших при разрушительных землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 42 310 человек.Не смотря на чудовищные данные о погибших и раненных, под завалами разрушенных зданий все еще продолжают находить выживших. Утром стало известно, что спасателям удалось отыскать троих выживших, спустя почти 300 часов после первых толчков.Истории спасенияЕще одно чудесное спасение произошло в четверг 16 февраля в городе Кахраманмараш. Так спустя 248 часов после землетрясения извлекли девушку. Днем ранее спасателям удалось достать из-под завалов 77-летнюю Фатму Гюнгер, которая ждала помощи 212 часов. В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика, который провел под разрушенным зданием 182 часа. А 13 февраля сотрудники киргизского МЧС сообщили о спасении 38-летней Хадиче Ахар. Женщина находилась в доме в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараш. По данным телеканала TRT Haber, в тот же день стало известно об еще одной выжившей – шестилетней девочке, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов. В Хатае 35-летний мужчина провел под завалами 149 часов, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли сильные разрушения. После первых сильных землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В пятницу в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате толчков оказались разрушены еще несколько зданий.Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур.По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопленияЗемлетрясение произошло в ИранеЗемлетрясение в Турции – шестеро погибших и около 300 раненых
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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землетрясение в турции и сирии, землетрясение, турция, сирия, в мире, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев. - РИА Новости Крым. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 44 тысячи человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на власти страны.
"Число погибших от землетрясений на юго-востоке Турции составило 44 218 человек", – говорится в сообщении.
В среду 22 февраля специалисты Европейского средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали ещё одно землетрясение в Турции магнитудой 4,4.
Землетрясения в Турции
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали по времени UTC (10.09 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 61 километре к северу от города Диярбакыр с населением 644 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.
Спустя три минуты в центральной части страны, в 69 км к от Кахраманмараша произошел очередной толчок магнитудой 3,2 с эпицентром на глубине 5 км.
Далее толчки повторялись в центральной части страны еще трижды около 8 часов утра по UTC с магнитудой 3,6 балла, 4,3, а затем 3,6, а также в приграничном с Сирией регионе, магнитудой 3.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Толчки в США, на Фиджи, в Румынии
Сейсмическая активность в среду фиксируется в разных частях планеты. В частности в 6.26 по UTC землетрясение магнитудой 4 произошло в Румынии, в 6 км к северо-западу от населенного пункта Рунку и 68 км к северо-востоку от города Дробета-Турну-Севери. Очаг залегал на глубине 13 км.
В 7.44 по UTC произошел ощутимый толчок магнитудой 4,1 в Западном Техасе, в 190 км к западо-западу от Одессы, США.
В 8.04 по UTC землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Фиджи, в 490 км к юго-востоку от Сувы, с глубиной очага на 520 километрах.
Кроме того, толчки магнитудой от 3 до 4 утром 22 февраля зафиксированы в Индонезии, Чили, Перу, Испании, Азербайджане, Иране, на Сальвадоре, в Непале.
Накануне в турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщили
, что количество погибших при разрушительных землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 42 310 человек.
Не смотря на чудовищные данные о погибших и раненных, под завалами разрушенных зданий все еще продолжают находить выживших. Утром стало известно, что спасателям удалось отыскать троих выживших, спустя почти 300 часов
после первых толчков.
Истории спасения
Еще одно чудесное спасение произошло в четверг 16 февраля в городе Кахраманмараш. Так спустя 248 часов после землетрясения
извлекли девушку. Днем ранее спасателям удалось достать из-под завалов 77-летнюю Фатму Гюнгер
, которая ждала помощи 212 часов. В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика
, который провел под разрушенным зданием 182 часа. А 13 февраля сотрудники киргизского МЧС сообщили о спасении 38-летней Хадиче Ахар. Женщина находилась в доме в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараш. По данным телеканала TRT Haber, в тот же день стало известно об еще одной выжившей – шестилетней девочке, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов. В Хатае 35-летний мужчина провел под завалами 149 часов
, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли сильные разрушения. После первых сильных землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В пятницу в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение
магнитудой 5 баллов, в результате толчков оказались разрушены еще несколько зданий.
Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур.
По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
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