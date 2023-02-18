https://crimea.ria.ru/20230218/pochti-300-chasov-pod-zavalami-v-turtsii-spaseny-esche-tri-cheloveka-1127066433.html

Почти 300 часов под завалами: в Турции спасены еще три человека

Почти 300 часов под завалами: в Турции спасены еще три человека - РИА Новости Крым, 18.02.2023

Почти 300 часов под завалами: в Турции спасены еще три человека

Еще троих выживших на 13 день после разрушительного землетрясения в Турции извлекли из-под завалов. Об этом сообщает телеканал TRT Haber. РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T15:01

2023-02-18T15:01

2023-02-18T15:01

землетрясение в турции и сирии

турция

происшествия

новости

общество

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Еще троих выживших на 13 день после разрушительного землетрясения в Турции извлекли из-под завалов. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.Позже пришла еще одна радостная весть. По данным агентства Anadolu, среди разрушенных зданий удалось найти уцелевшего ребенка.Чудесные спасенияЕще одно чудесное спасение произошло в четверг 16 февраля в городе Кахраманмараш. Так спустя 248 часов после землетрясения извлекли девушку. Днем ранее спасателям удалось достать из-под завалов 77-летнюю Фатму Гюнгер, которая ждала помощи 212 часов.В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика, который провел под разрушенным зданием 182 часа. А 13 февраля сотрудники киргизского МЧС сообщили о спасении 38-летней Хадиче Ахар. Женщина находилась в доме в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараш. По данным телеканала TRT Haber, в тот же день стало известно об еще одной выжившей – шестилетней девочке, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов. В Хатае 35-летний мужчина провел под завалами 149 часов, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. В пятницу 17 февраля в турецкой провинции Хатай произошло еще одно землетрясение магнитудой пять, в результате обрушили несколько пострадавших ранее зданий. Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. По последним данным, погибли более 39 тысяч человек.В стране объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму собрали около 3 млн рублей пострадавшим от землетрясения в ТурцииЖивотные Турции: спасатели и спасённые после землетрясенияБайкал трясет: в акватории озера произошло землетрясение в 5,9 балла

https://crimea.ria.ru/20230216/novoe-zemletryasenie-v-turtsii--rukhnuli-zdaniya-1127034881.html

https://crimea.ria.ru/20230216/spustya-11-sutok-v-turtsii-iz-pod-zavalov-spasli-devushku-1127016872.html

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в турции и сирии, турция, происшествия, новости, общество, в мире