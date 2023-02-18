Почти 300 часов под завалами: в Турции спасены еще три человека
На тринадцатый день после землетрясения в Турции из-под завалов спасли трех человек
© Sertac Kayar, Sputnik Turkeyгород Адыйаман, разбор завалов после землетрясения в Турции
© Sertac Kayar, Sputnik Turkey
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Еще троих выживших на 13 день после разрушительного землетрясения в Турции извлекли из-под завалов. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
"Чудеса произошли одно за другим на 296-м часу... В Хатае из-под завалов живыми вытащили двух человек", – говорится в сообщении телеканала.
Позже пришла еще одна радостная весть. По данным агентства Anadolu, среди разрушенных зданий удалось найти уцелевшего ребенка.
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Чудесные спасения
Еще одно чудесное спасение произошло в четверг 16 февраля в городе Кахраманмараш. Так спустя 248 часов после землетрясения извлекли девушку. Днем ранее спасателям удалось достать из-под завалов 77-летнюю Фатму Гюнгер, которая ждала помощи 212 часов.
В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика, который провел под разрушенным зданием 182 часа. А 13 февраля сотрудники киргизского МЧС сообщили о спасении 38-летней Хадиче Ахар. Женщина находилась в доме в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараш. По данным телеканала TRT Haber, в тот же день стало известно об еще одной выжившей – шестилетней девочке, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов. В Хатае 35-летний мужчина провел под завалами 149 часов, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.
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6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. В пятницу 17 февраля в турецкой провинции Хатай произошло еще одно землетрясение магнитудой пять, в результате обрушили несколько пострадавших ранее зданий. Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. По последним данным, погибли более 39 тысяч человек.
В стране объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
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