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Байкал трясет: в акватории озера произошло землетрясение в 5,9 балла - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Байкал трясет: в акватории озера произошло землетрясение в 5,9 балла
Байкал трясет: в акватории озера произошло землетрясение в 5,9 балла - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Байкал трясет: в акватории озера произошло землетрясение в 5,9 балла
В акватории Байкала зафиксировано землетрясение. Жители села Большое Голоустное, который расположен неподалеку от озера, ранним утром ощутили толчки,... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T10:31
2023-02-16T10:37
землетрясение
землетрясение в турции и сирии
россия
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
иркутск
байкал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым В акватории Байкала зафиксировано землетрясение. Жители села Большое Голоустное, который расположен неподалеку от озера, ранним утром ощутили толчки, интенсивность которых доходила 5,9 балла. Об этом информирует главк МЧС по Иркутской области.Уточняется, что в эпицентре сила толчков доходила до значений в 5,9 баллов. В Иркутске интенсивность землетрясения была незначительной, всего 3 балла. Обошлось без жертв, разрушений также не произошло.Сильное землетрясение в Румынии – отголоски докатились до Молдавии &gt;&gt;6 февраля в Турции произошло сильнейшее землетрясение, его называют одним из самых разрушительных в истории как страны, так и мира. По числу жертв оно превзошло землетрясение в турецком Эрзинджане, произошедшее в 1939 году, когда погибли около 33 тысяч граждан.Число жертв природной катастрофы в 2023 году достигло 35 418 человек, травмы различной степени тяжести получили больше 105 тысяч человек. Также мощнейший природный катаклизм затронул и территорию соседней Сирию – согласно официальной статистике там погибшими значатся больше 8,5 тысяч граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:212 часов под завалами: в Турции новое чудесное спасениеРабота на опережение: как избежать повторения трагедии в ТурцииАстролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабре
https://crimea.ria.ru/20230213/zemletryasenie-magnitudoy-58-proizoshlo-vblizi-kuril-1126944803.html
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землетрясение, землетрясение в турции и сирии, россия, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), иркутск, байкал
Байкал трясет: в акватории озера произошло землетрясение в 5,9 балла

Новое землетрясение - 5,9 баллов на Байкале

10:31 16.02.2023 (обновлено: 10:37 16.02.2023)
 
© РИА Новости . Ирина Алтухова / Перейти в фотобанкНа озере Байкал
На озере Байкал - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым В акватории Байкала зафиксировано землетрясение. Жители села Большое Голоустное, который расположен неподалеку от озера, ранним утром ощутили толчки, интенсивность которых доходила 5,9 балла. Об этом информирует главк МЧС по Иркутской области.
"В Иркутской области в 10.35 (05.35 мск) зарегистрировано сейсмическое событие в акватории озера Байкал, в 18 километрах от Большого Голоустного", - отмечено в сообщении пресс-службы спасательного ведомства.
Уточняется, что в эпицентре сила толчков доходила до значений в 5,9 баллов. В Иркутске интенсивность землетрясения была незначительной, всего 3 балла. Обошлось без жертв, разрушений также не произошло.
Сильное землетрясение в Румынии – отголоски докатились до Молдавии >>
6 февраля в Турции произошло сильнейшее землетрясение, его называют одним из самых разрушительных в истории как страны, так и мира. По числу жертв оно превзошло землетрясение в турецком Эрзинджане, произошедшее в 1939 году, когда погибли около 33 тысяч граждан.
Число жертв природной катастрофы в 2023 году достигло 35 418 человек, травмы различной степени тяжести получили больше 105 тысяч человек. Также мощнейший природный катаклизм затронул и территорию соседней Сирию – согласно официальной статистике там погибшими значатся больше 8,5 тысяч граждан.
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