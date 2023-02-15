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212 часов под завалами: в Турции новое чудесное спасение - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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212 часов под завалами: в Турции новое чудесное спасение
212 часов под завалами: в Турции новое чудесное спасение - РИА Новости Крым, 15.02.2023
212 часов под завалами: в Турции новое чудесное спасение
В Турции на девятые сутки после разрушительного землетрясения из-под завалов достали живой пожилую женщину, пишет местное агентство Anadolu. РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T10:45
2023-02-15T10:45
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
турция
в мире
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости Крым. В Турции на девятые сутки после разрушительного землетрясения из-под завалов достали живой пожилую женщину, пишет местное агентство Anadolu. Девять суток под заваламиПо данным издания, пострадавшую извлекли из-под руин обрушившегося семиэтажного жилого дома в административном центре провинции. Женщина передана медикам скорой помощи и доставлена в больницу.Чудесные спасенияРанее на 182-м часу произошло еще одно чудо. В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика. Также 13 фавраля из обрушившегося дома в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараша спасли 38-летнюю женщину Хадиче Ахар. Ее подняли специалисты киргизского МЧС, а телеканал TRT Haber в тот же день сообщил о спасении шестилетней девочки, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов.149 часов под завалами в Хатае находился 35-летний мужчина, которого тоже спасли, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку. 6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. По последним данным, погибли 35 418 человек, ранены 105 505. В стране объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Как землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу ЭрдоганаПутин принял решение о завершении работы МЧС в Сирии и ТурцииСильное землетрясение в Румынии – отголоски докатились до Молдавии
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РИА Новости Крым
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землетрясение в турции и сирии, землетрясение, турция, в мире, происшествия, общество
212 часов под завалами: в Турции новое чудесное спасение

СМИ: Женщину спасли из-под завалов в Турции на девятые сутки после землетрясения

10:45 15.02.2023
 
© Sertac Kayar, Sputnik Turkeyгород Адыйаман, разбор завалов после землетрясения в Турции
город Адыйаман, разбор завалов после землетрясения в Турции
© Sertac Kayar, Sputnik Turkey
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости Крым. В Турции на девятые сутки после разрушительного землетрясения из-под завалов достали живой пожилую женщину, пишет местное агентство Anadolu.

Девять суток под завалами

"В турецкой провинции Адыйаман после землетрясения из-под обломков извлечена живой 77-летняя женщина Фатма Гюнгер на 212-ом часу после землетрясения", - говорится в сообщении.

По данным издания, пострадавшую извлекли из-под руин обрушившегося семиэтажного жилого дома в административном центре провинции. Женщина передана медикам скорой помощи и доставлена в больницу.

Чудесные спасения

Ранее на 182-м часу произошло еще одно чудо. В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика. Также 13 фавраля из обрушившегося дома в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараша спасли 38-летнюю женщину Хадиче Ахар. Ее подняли специалисты киргизского МЧС, а телеканал TRT Haber в тот же день сообщил о спасении шестилетней девочки, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов.
149 часов под завалами в Хатае находился 35-летний мужчина, которого тоже спасли, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.
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6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. По последним данным, погибли 35 418 человек, ранены 105 505. В стране объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
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Землетрясение в Турции и СирииЗемлетрясениеТурцияВ миреПроисшествияОбщество
 
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