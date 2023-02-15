212 часов под завалами: в Турции новое чудесное спасение
СМИ: Женщину спасли из-под завалов в Турции на девятые сутки после землетрясения
© Sertac Kayar, Sputnik Turkeyгород Адыйаман, разбор завалов после землетрясения в Турции
© Sertac Kayar, Sputnik Turkey
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости Крым. В Турции на девятые сутки после разрушительного землетрясения из-под завалов достали живой пожилую женщину, пишет местное агентство Anadolu.
Девять суток под завалами
"В турецкой провинции Адыйаман после землетрясения из-под обломков извлечена живой 77-летняя женщина Фатма Гюнгер на 212-ом часу после землетрясения", - говорится в сообщении.
По данным издания, пострадавшую извлекли из-под руин обрушившегося семиэтажного жилого дома в административном центре провинции. Женщина передана медикам скорой помощи и доставлена в больницу.
Чудесные спасения
Ранее на 182-м часу произошло еще одно чудо. В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика. Также 13 фавраля из обрушившегося дома в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараша спасли 38-летнюю женщину Хадиче Ахар. Ее подняли специалисты киргизского МЧС, а телеканал TRT Haber в тот же день сообщил о спасении шестилетней девочки, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов.
149 часов под завалами в Хатае находился 35-летний мужчина, которого тоже спасли, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. По последним данным, погибли 35 418 человек, ранены 105 505. В стране объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
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