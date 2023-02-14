https://crimea.ria.ru/20230214/putin-prinyal-reshenie-o-zavershenii-raboty-mchs-v-sirii-i-turtsii-1126967369.html

Путин принял решение о завершении работы МЧС в Сирии и Турции

Путин принял решение о завершении работы МЧС в Сирии и Турции - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Путин принял решение о завершении работы МЧС в Сирии и Турции

Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, принято решение о выводе группировки МЧС из зоны... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T11:56

2023-02-14T11:56

2023-02-14T12:00

турция

землетрясение в турции и сирии

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

общество

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, принято решение о выводе группировки МЧС из зоны чрезвычайной ситуации и возвращении сотрудников домой. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.Россия стала одной из первых стран, которая пришла на помощь пострадавшему в результате землетрясений населению Турции и Сирии. По поручению президента Путина в кратчайший срок в зону чрезвычайной ситуации была направлена сводная группировка МЧС России. Спасатели проводили работы по разбору завалов и поиску пострадавших на самых сложных участках.6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Толчки ощутили в Сирии – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Неделя под завалами: в Турции спасли еще двоих человекФотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космоса"Сирийский народ этого не забудет": два итога одной трагедии

https://crimea.ria.ru/20230210/beschelovechnaya-logika-zakharova-ob-otkaze-zapada-pomogat-sirii-1126908425.html

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, землетрясение в турции и сирии, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, общество, в мире