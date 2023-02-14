Рейтинг@Mail.ru
Путин принял решение о завершении работы МЧС в Сирии и Турции - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230214/putin-prinyal-reshenie-o-zavershenii-raboty-mchs-v-sirii-i-turtsii-1126967369.html
Путин принял решение о завершении работы МЧС в Сирии и Турции
Путин принял решение о завершении работы МЧС в Сирии и Турции - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Путин принял решение о завершении работы МЧС в Сирии и Турции
Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, принято решение о выводе группировки МЧС из зоны... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T11:56
2023-02-14T12:00
турция
землетрясение в турции и сирии
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0e/1126967117_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_7b754d88e73420a8caabbd50cce4fff8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, принято решение о выводе группировки МЧС из зоны чрезвычайной ситуации и возвращении сотрудников домой. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.Россия стала одной из первых стран, которая пришла на помощь пострадавшему в результате землетрясений населению Турции и Сирии. По поручению президента Путина в кратчайший срок в зону чрезвычайной ситуации была направлена сводная группировка МЧС России. Спасатели проводили работы по разбору завалов и поиску пострадавших на самых сложных участках.6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Толчки ощутили в Сирии – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Неделя под завалами: в Турции спасли еще двоих человекФотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космоса"Сирийский народ этого не забудет": два итога одной трагедии
https://crimea.ria.ru/20230210/beschelovechnaya-logika-zakharova-ob-otkaze-zapada-pomogat-sirii-1126908425.html
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0e/1126967117_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a94dc267df64b59395e7199dc9af54a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, землетрясение в турции и сирии, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, общество, в мире
Путин принял решение о завершении работы МЧС в Сирии и Турции

Глава МЧС Куренков: российские спасатели завершают работы в Турции и Сирии

11:56 14.02.2023 (обновлено: 12:00 14.02.2023)
 
© МЧС РФСпециалисты МЧС России помогают разбирать завалы после землетрясения в Турции
Специалисты МЧС России помогают разбирать завалы после землетрясения в Турции
© МЧС РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, принято решение о выводе группировки МЧС из зоны чрезвычайной ситуации и возвращении сотрудников домой. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
"Президентом России Владимиром Путиным принято решение о выводе группировки МЧС России из зоны ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии", - заявил Куренков в Telegram-канале спасательного ведомства.
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
10 февраля, 15:34
Бесчеловечная логика: Захарова об отказе Запада помогать Сирии
Россия стала одной из первых стран, которая пришла на помощь пострадавшему в результате землетрясений населению Турции и Сирии. По поручению президента Путина в кратчайший срок в зону чрезвычайной ситуации была направлена сводная группировка МЧС России. Спасатели проводили работы по разбору завалов и поиску пострадавших на самых сложных участках.
6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Толчки ощутили в Сирии – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Неделя под завалами: в Турции спасли еще двоих человек
Фотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космоса
"Сирийский народ этого не забудет": два итога одной трагедии
 
ТурцияЗемлетрясение в Турции и СирииМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияОбществоВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:09В Крыму пробурят новые скважины для добычи газа
11:56Путин принял решение о завершении работы МЧС в Сирии и Турции
11:53Количество дистанционных платежей в РНКБ выросло на 35% за год
11:41МФЦ Крыма возобновляют прием жителей Херсонской области
11:33Роковой удар: крымчанке дали семь лет за убийство приятеля
11:16COVID-сводка по Крыму и Севастополю
11:06COVID-19 и ОРВИ пошли в рост
10:5520 лет за виноградные опоры: севастопольца обвиняют в миллионной афере
10:41В ожидании стихии: в Симферополе введен режим повышенной готовности
10:04Как работает Керченская переправа 14 февраля
09:37Пьяного ялтинца задержали за лозунги против армии России
09:21Более 40 улиц Симферополя на день останутся без света
08:50С чего начинается любовь к себе – эксперт
08:24Шашки и кубики: один из детсадов Симферополя попал в топ-500 по стране
07:58Блины с икрой на Масленицу в этом году обойдутся дороже
07:32О чем может сказать Путин в послании Федеральному собранию – прогнозы
07:01В Крыму изобрели способ принимать душ в военно-полевых условиях
00:01Непогода возвращается: прогноз для Крыма на 14 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 14 февраля
22:12Главные новости и заявления дня: 13 февраля
Лента новостейМолния