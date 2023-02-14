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Число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек – Эрдоган

Число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек – Эрдоган - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек – Эрдоган

Количество жертв землетрясений в Турции достигло 35 418 человек, ранены более 105 тысяч. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T20:36

2023-02-14T20:36

2023-02-14T20:36

турция

реджеп тайип эрдоган

землетрясение в турции и сирии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Количество жертв землетрясений в Турции достигло 35 418 человек, ранены более 105 тысяч. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Таким образом, землетрясения 6 февраля по числу жертв стало самой разрушительной природной катастрофой в истории Турции, превзойдя землетрясение в Эрзинджане в 1939 году, когда погибли около 33 тысяч человек.Эрдоган также отметил, что землетрясения вызвали после себя более трех тысяч афтершоков.По словам главы государства, порядка 250 тысяч человек из 71 провинции участвуют в ликвидации разрушений. Погодные условия сильно затруднили спасение людей из-под завалов и восстановление инфраструктуры, также возникли проблемы с водоснабжением, добавил турецкий лидер.Президент добавил, что Турция приняла 344 рейса из 61 страны с гуманитарной помощью.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Как землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу ЭрдоганаМощность 500 атомных бомб: Эрдоган о жертвах и спасенных в ТурцииПутин принял решение о завершении работы МЧС в Сирии и Турции

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турция, реджеп тайип эрдоган, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, происшествия, в мире, новости, общество