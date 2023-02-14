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Число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек – Эрдоган
Число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек – Эрдоган - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек – Эрдоган
Количество жертв землетрясений в Турции достигло 35 418 человек, ранены более 105 тысяч. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T20:36
2023-02-14T20:36
2023-02-14T20:36
турция
реджеп тайип эрдоган
землетрясение в турции и сирии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Количество жертв землетрясений в Турции достигло 35 418 человек, ранены более 105 тысяч. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Таким образом, землетрясения 6 февраля по числу жертв стало самой разрушительной природной катастрофой в истории Турции, превзойдя землетрясение в Эрзинджане в 1939 году, когда погибли около 33 тысяч человек.Эрдоган также отметил, что землетрясения вызвали после себя более трех тысяч афтершоков.По словам главы государства, порядка 250 тысяч человек из 71 провинции участвуют в ликвидации разрушений. Погодные условия сильно затруднили спасение людей из-под завалов и восстановление инфраструктуры, также возникли проблемы с водоснабжением, добавил турецкий лидер.Президент добавил, что Турция приняла 344 рейса из 61 страны с гуманитарной помощью.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Как землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу ЭрдоганаМощность 500 атомных бомб: Эрдоган о жертвах и спасенных в ТурцииПутин принял решение о завершении работы МЧС в Сирии и Турции
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турция, реджеп тайип эрдоган, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, происшествия, в мире, новости, общество
Число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек – Эрдоган
Президент Турции Эрдоган: количество жертв землетрясений достигло 35 418 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Количество жертв землетрясений в Турции достигло 35 418 человек, ранены более 105 тысяч. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Пусть упокоятся души 35 418 моих граждан, погибших в этой катастрофе. Я желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены", – цитирует Эрдогана РИА Новости.
Таким образом, землетрясения 6 февраля по числу жертв стало самой разрушительной природной катастрофой в истории Турции, превзойдя землетрясение в Эрзинджане в 1939 году, когда погибли около 33 тысяч человек.
Эрдоган также отметил, что землетрясения вызвали после себя более трех тысяч афтершоков.
По словам главы государства, порядка 250 тысяч человек из 71 провинции участвуют в ликвидации разрушений. Погодные условия сильно затруднили спасение людей из-под завалов и восстановление инфраструктуры, также возникли проблемы с водоснабжением, добавил турецкий лидер.
Президент добавил, что Турция приняла 344 рейса из 61 страны с гуманитарной помощью.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
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