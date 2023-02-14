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Мощность 500 атомных бомб: Эрдоган о жертвах и спасенных в Турции

Мощность 500 атомных бомб: Эрдоган о жертвах и спасенных в Турции - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Мощность 500 атомных бомб: Эрдоган о жертвах и спасенных в Турции

После разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции из-под завалов спасли восемь тысяч человек, погибли 31 тысяча 974. Об этом во вторник сообщил президент РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T15:00

2023-02-14T15:00

2023-02-14T15:01

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. После разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции из-под завалов спасли восемь тысяч человек, погибли 31 тысяча 974. Об этом во вторник сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."Число жертв достигло 31 974", - говорится в сообщении управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) при МВД Турции.Вторая жизньПрезидент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что за время спасательных работ из-под завалов спасли более восьми тысяч человек. "Увы, увеличивается и число жертв по мере того, как разбираются завалы. Значительную часть из 81 тысячи человек, пострадавших при землетрясениях, мы уже выписали из больниц, остальные продолжают получать медицинскую помощь. Наши поисково-спасательные команды живыми извлекли из-под завалов более восьми тысяч человек", - приводит слова турецкого лидера РИА Новости.Эрдоган отметил, что землетрясения привели к колоссальным разрушениям в радиусе 500 километров от эпицентра и затронули 10 провинций, в которых проживают 13,5 миллионов граждан.Спасательные работы6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Толчки ощутили в Сирии – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек. Для ликвидации последствий в пострадавшие страны были направлены поисково-спасательные отряды из России, США, стран Евросоюза и ближнего зарубежья.Одной из первых стран, которая пришла на помощь пострадавшему в результате землетрясений населению Турции и Сирии, стала Россия. По поручению президента Путина в кратчайший срок в зону чрезвычайной ситуации была направлена сводная группировка МЧС России. Спасатели проводили работы по разбору завалов и поиску пострадавших на самых сложных участках.По словам главы МЧС России Александра Куренкова, в аэромобильном госпитале оказана медицинская помощь 900 пострадавшим, в том числе 240 детям. Психологи ведомства привлекались в более чем 130 случаях. В ходе работ в Турции разобрано ручным способом около 740 кубометров завалов, в Сирии обследовано 750 квадратных метров завалов. В обе страны доставлено в общей сложности более 100 тонн гуманитарного груза.Во вторник, 14 февраля, по решению президента Владимира Путина, группировка МЧС России завершает работы в зоне чрезвычайной ситуации, сотрудники возвращаются домой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Румынии произошло сильное землетрясениеАстролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабреУченый назвал самый действенный способ противостоять землетрясениям

https://crimea.ria.ru/20230214/putin-prinyal-reshenie-o-zavershenii-raboty-mchs-v-sirii-i-turtsii-1126967369.html

https://crimea.ria.ru/20230213/nedelya-pod-zavalami-v-turtsii-spasli-esche-dvoikh-chelovek-1126961397.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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