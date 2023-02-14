https://crimea.ria.ru/20230214/silnoe-zemletryasenie-v-rumynii--otgoloski-dokatilis-do-moldavii-1126977173.html

Сильное землетрясение в Румынии – отголоски докатились до Молдавии

Сильное землетрясение в Румынии – отголоски докатились до Молдавии - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Сильное землетрясение в Румынии – отголоски докатились до Молдавии

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник на юго-западе Румынии. Об этом сообщили в румынском Национальном институте исследований развития физики Земли. РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T17:56

2023-02-14T17:56

2023-02-14T17:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник на юго-западе Румынии. Об этом сообщили в румынском Национальном институте исследований развития физики Земли.Эксперты Евразийского сейсмического центра оценили магнитуду подземных толчков на 5,5. По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 56 км к северо-востоку от Дробета-Турну-Северин, и в 5 км к востоку от Тисмана. После него последовало несколько менее ощутимых толчков магнитудой до 4.По данным СМИ, они ощутились не только в столице Румынии, но и в соседней Молдавии. Информации о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.Накануне в румынской Олтении также произошло землетрясение, его магнитуда составила 5,2. Толчки ощущались в Бухаресте и в Молдавии.6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Толчки ощутили в Сирии – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин принял решение о завершении работы МЧС в Сирии и ТурцииМощность 500 атомных бомб: Эрдоган о жертвах и спасенных в ТурцииКак землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу Эрдогана

румыния

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, в мире, происшествия, землетрясение, общество, новости