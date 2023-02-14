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Сильное землетрясение в Румынии – отголоски докатились до Молдавии - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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Сильное землетрясение в Румынии – отголоски докатились до Молдавии
Сильное землетрясение в Румынии – отголоски докатились до Молдавии - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Сильное землетрясение в Румынии – отголоски докатились до Молдавии
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник на юго-западе Румынии. Об этом сообщили в румынском Национальном институте исследований развития физики Земли. РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T17:56
2023-02-14T17:56
румыния
в мире
происшествия
землетрясение
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник на юго-западе Румынии. Об этом сообщили в румынском Национальном институте исследований развития физики Земли.Эксперты Евразийского сейсмического центра оценили магнитуду подземных толчков на 5,5. По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 56 км к северо-востоку от Дробета-Турну-Северин, и в 5 км к востоку от Тисмана. После него последовало несколько менее ощутимых толчков магнитудой до 4.По данным СМИ, они ощутились не только в столице Румынии, но и в соседней Молдавии. Информации о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.Накануне в румынской Олтении также произошло землетрясение, его магнитуда составила 5,2. Толчки ощущались в Бухаресте и в Молдавии.6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Толчки ощутили в Сирии – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин принял решение о завершении работы МЧС в Сирии и ТурцииМощность 500 атомных бомб: Эрдоган о жертвах и спасенных в ТурцииКак землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу Эрдогана
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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румыния, в мире, происшествия, землетрясение, общество, новости
Сильное землетрясение в Румынии – отголоски докатились до Молдавии

Сильное землетрясение магнитудой 5,7 произошло на юго-западе Румынии

17:56 14.02.2023
 
Землетрясение
Землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник на юго-западе Румынии. Об этом сообщили в румынском Национальном институте исследований развития физики Земли.
"(Во вторник) 14 февраля в 15.16 (16.16 мск) произошло сильное землетрясение в Олтении, уезд Горж, магнитудой 5,7, на глубине 40 км", - сообщается на сайте института.
Эксперты Евразийского сейсмического центра оценили магнитуду подземных толчков на 5,5. По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 56 км к северо-востоку от Дробета-Турну-Северин, и в 5 км к востоку от Тисмана. После него последовало несколько менее ощутимых толчков магнитудой до 4.
По данным СМИ, они ощутились не только в столице Румынии, но и в соседней Молдавии. Информации о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.
Накануне в румынской Олтении также произошло землетрясение, его магнитуда составила 5,2. Толчки ощущались в Бухаресте и в Молдавии.
6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Толчки ощутили в Сирии – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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