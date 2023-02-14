https://crimea.ria.ru/20230214/rabota-na-operezhenie-kak-izbezhat-povtoreniya-tragedii-v-turtsii-1126972185.html

Работа на опережение: как избежать повторения трагедии в Турции

Работа на опережение: как избежать повторения трагедии в Турции - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Работа на опережение: как избежать повторения трагедии в Турции

Турции необходимо создать министерство чрезвычайных ситуаций. В стране, для территории которой характерны природные катаклизмы, важно на постоянной основе... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T21:59

2023-02-14T21:59

2023-02-14T21:59

турция

землетрясение в турции и сирии

землетрясение

в мире

мнения

общество

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Турции необходимо создать министерство чрезвычайных ситуаций. В стране, для территории которой характерны природные катаклизмы, важно на постоянной основе готовить персонал экстренных служб и информировать население о возможных угрозах. Такое мнение озвучил преподаватель кафедры строительства инженерного факультета Университета Гази (Анкара) Бюлент Озмен.Сейчас в Турции существует Управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), подконтрольное Министерству внутренних дел. По данным Sputnik Türkiye, бюджет AFAD на 2023 год составляет около 464 миллионов долларов, а личный состав структуры насчитывает 5 982 человека.Бюлент Озмен убежден, что реорганизация управления и присвоение ему статуса министерства по противодействию стихийным бедствиям в рамках действующего законодательства, сделала бы его работу более эффективной за счет расширения полномочий и увеличения бюджета.В первую очередь, по мнению эксперта, необходимо усилить подготовку персонала, участвующего в борьбе с последствиями стихийных бедствий. Отбор сотрудников должен быть тщательным и соответствовать уровню квалификации. Лучше ориентируется в ситуации тот, кто имеет опыт работы на месте происшествий, отметил Озмен."Для проведения сложных поисково-спасательных операций персонал должен пройти по-настоящему серьезную подготовку, освоить различное оборудование. Важно и информирование населения и проведение различных тренингов и учений среди гражданских лиц", - сказал он."После землетрясения 1999 года во многих районах были установлены специальные контейнеры с оборудованием, которое может понадобиться при проведении поисково-спасательных мероприятий. Однако к настоящему моменту большая его часть была разворована. Необходимо содержать это оборудование в охраняемых местах и под контролем государства", - подчеркнул Озмен.6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Толчки ощутили в Сирии – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек. Для ликвидации последствий в пострадавшие страны направлены поисково-спасательные отряды из России, США, стран Евросоюза.Читайте так же на РИА Новости Крым:Путин принял решение о завершении работы МЧС в Сирии и ТурцииУченый назвал самый действенный способ противостоять землетрясениямФотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космоса

https://crimea.ria.ru/20230213/uchenyy-nazval-samyy-deystvennyy-sposob-protivostoyat-zemletryaseniyam-1126896382.html

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, в мире, мнения, общество, безопасность