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Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясения

Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясения - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясения

По официальным данным число погибших от февральского землетрясения в Турции превысило 36 тысяч человек. РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T21:01

2023-02-16T21:01

2023-02-16T21:01

землетрясение в турции и сирии

общество

в мире

турция

животные

служебные собаки

сирия

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По официальным данным число погибших от февральского землетрясения в Турции превысило 36 тысяч человек.Но под завалами есть не только люди, но и их домашние животные. И их никто не считал. Собаки и кошки, верные спутники человека, домашний скот не меньше людей пострадали от сокрушительного землетрясения.Страшные цифры: число жертв землетрясения в Турции снова выросло>>При этом у животных было немного больше шансов спастись, так как они лучше переносят голод и холод, а также зачастую обладают меньшей площадью тела, а также хорошо развитыми инстинктами.В миссии спасения жертв трагедии наряду с людьми принимают участие поисковые собаки. Благодаря им из-под обломков рухнувших зданий были вызволены десятки, если не сотни человек.212 часов под завалами: в Турции новое чудесное спасение>>

турция

сирия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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