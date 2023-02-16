Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясения

Не только люди: как спасают животных в Турции и Сирии после землетрясения из завалов
Спасатель держит кошку, которую вытащили из рухнувшего здания через 248 часов после землетрясения в Кахраманмараше. (Photo by OZAN KOSE / AFP)
Спасатель держит кошку, которую вытащили из рухнувшего здания через 248 часов после землетрясения в Кахраманмараше. (Photo by OZAN KOSE / AFP)
Спасатель с собакой-ищейкой обыскивает разрушенное здание в Антакье, юго-восток Турции, 10 февраля 2023 г. (AP Photo/Hussein Malla)
Спасатель с собакой-ищейкой обыскивает разрушенное здание в Антакье, юго-восток Турции, 10 февраля 2023 г. (AP Photo/Hussein Malla)
Спасатели извлекают собаку по кличке Памук из-под обломков рухнувшего здания в Хатае 9 февраля 2023 года, через три дня после сильного землетрясения. (Photo by Gurkan OZTURK / AFP)
Спасатели извлекают собаку по кличке Памук из-под обломков рухнувшего здания в Хатае 9 февраля 2023 года, через три дня после сильного землетрясения. (Photo by Gurkan OZTURK / AFP)
Сторожевая собака на небольшой ферме лежит на туше коровы, погибшей в результате травм, полученных при землетрясении, в деревне Полат, Турция. Собака не ест, а охраняет павшее животное, утверждают очевидцы.(AP Photo/Francisco Seco)
Сторожевая собака на небольшой ферме лежит на туше коровы, погибшей в результате травм, полученных при землетрясении, в деревне Полат, Турция. Собака не ест, а охраняет павшее животное, утверждают очевидцы.(AP Photo/Francisco Seco)
Мехмет Гуркан, член турецкой группы по защите прав животных HAYTAP, спасает собаку, которая провела семь дней в ловушке в доме, пострадавшем от землетрясения на юго-востоке Турции.(AP Photo/Bernat Armangue)
Мехмет Гуркан, член турецкой группы по защите прав животных HAYTAP, спасает собаку, которая провела семь дней в ловушке в доме, пострадавшем от землетрясения на юго-востоке Турции.(AP Photo/Bernat Armangue)
Члены турецкой группы по защите прав животных HAYTAP спасают собаку в Антакье. Немецкая овчарка была спасена после того, как провела семь дней в ловушке внутри здания, пострадавшего от землетрясения. (AP Photo/Bernat Armangue)
Члены турецкой группы по защите прав животных HAYTAP спасают собаку в Антакье. Немецкая овчарка была спасена после того, как провела семь дней в ловушке внутри здания, пострадавшего от землетрясения. (AP Photo/Bernat Armangue)
Мужчина держит кошку, которую он спас из здания, пока спасатели работают над извлечением тел жертв из-под обломков.(Photo by Yasin AKGUL / AFP)
Мужчина держит кошку, которую он спас из здания, пока спасатели работают над извлечением тел жертв из-под обломков.(Photo by Yasin AKGUL / AFP)
Кошка сидит в кресле в сильно поврежденной гостиной разрушенного здания в Хатае.(Photo by BULENT KILIC / AFP)
Кошка сидит в кресле в сильно поврежденной гостиной разрушенного здания в Хатае.(Photo by BULENT KILIC / AFP)
Животные и люди под завалами в первую очередь страдают от обезвоживания. Спасатели дают воду собаке после спасательной операции в Хатае.(Cemal Yurttas/DIA via AP)
Животные и люди под завалами в первую очередь страдают от обезвоживания. Спасатели дают воду собаке после спасательной операции в Хатае.(Cemal Yurttas/DIA via AP)
Женщина играет с собакой-ищейкой, пока спасатели продолжают поиски жертв землетрясения в Антакье в Турции. (AP Photo/Lefteris Pitarakis)
Женщина играет с собакой-ищейкой, пока спасатели продолжают поиски жертв землетрясения в Антакье в Турции. (AP Photo/Lefteris Pitarakis)
Мужчина держит свою кошку, спасенную из рухнувшего здания в Кахраманмараше на юге Турции. (IHA via AP)
Мужчина держит свою кошку, спасенную из рухнувшего здания в Кахраманмараше на юге Турции. (IHA via AP)
Две кошки на руинах дома в деревне Полат в Турции.(AP Photo/Francisco Seco)
Две кошки на руинах дома в деревне Полат в Турции.(AP Photo/Francisco Seco)