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Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясения - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясения
Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясения - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясения
По официальным данным число погибших от февральского землетрясения в Турции превысило 36 тысяч человек. РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T21:01
2023-02-16T21:01
землетрясение в турции и сирии
общество
в мире
турция
животные
служебные собаки
сирия
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По официальным данным число погибших от февральского землетрясения в Турции превысило 36 тысяч человек.Но под завалами есть не только люди, но и их домашние животные. И их никто не считал. Собаки и кошки, верные спутники человека, домашний скот не меньше людей пострадали от сокрушительного землетрясения.Страшные цифры: число жертв землетрясения в Турции снова выросло&gt;&gt;При этом у животных было немного больше шансов спастись, так как они лучше переносят голод и холод, а также зачастую обладают меньшей площадью тела, а также хорошо развитыми инстинктами.В миссии спасения жертв трагедии наряду с людьми принимают участие поисковые собаки. Благодаря им из-под обломков рухнувших зданий были вызволены десятки, если не сотни человек.212 часов под завалами: в Турции новое чудесное спасение&gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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фото, землетрясение в турции и сирии, общество, в мире, турция, животные, служебные собаки, сирия
Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясения

Не только люди: как спасают животных в Турции и Сирии после землетрясения из завалов

21:01 16.02.2023
 
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По официальным данным число погибших от февральского землетрясения в Турции превысило 36 тысяч человек.
Но под завалами есть не только люди, но и их домашние животные. И их никто не считал. Собаки и кошки, верные спутники человека, домашний скот не меньше людей пострадали от сокрушительного землетрясения.
Страшные цифры: число жертв землетрясения в Турции снова выросло>>
При этом у животных было немного больше шансов спастись, так как они лучше переносят голод и холод, а также зачастую обладают меньшей площадью тела, а также хорошо развитыми инстинктами.
В миссии спасения жертв трагедии наряду с людьми принимают участие поисковые собаки. Благодаря им из-под обломков рухнувших зданий были вызволены десятки, если не сотни человек.
212 часов под завалами: в Турции новое чудесное спасение>>
© AFP 2023 / Ozan Kose

Спасатель держит кошку, которую вытащили из рухнувшего здания через 248 часов после землетрясения в Кахраманмараше. (Photo by OZAN KOSE / AFP)

Спасатель держит кошку, которую вытащили из рухнувшего здания через 248 часов после землетрясения , в Кахраманмараше, 16 февраля
1 из 12

Спасатель держит кошку, которую вытащили из рухнувшего здания через 248 часов после землетрясения в Кахраманмараше. (Photo by OZAN KOSE / AFP)

© AFP 2023 / Ozan Kose
© AP Photo Hussein Malla

Спасатель с собакой-ищейкой обыскивает разрушенное здание в Антакье, юго-восток Турции, 10 февраля 2023 г. (AP Photo/Hussein Malla)

Спасатель с собакой-ищейкой обыскивает разрушенное здание в Антакье
2 из 12

Спасатель с собакой-ищейкой обыскивает разрушенное здание в Антакье, юго-восток Турции, 10 февраля 2023 г. (AP Photo/Hussein Malla)

© AP Photo Hussein Malla
© AFP 2023 / Gurkan Ozturk

Спасатели извлекают собаку по кличке Памук из-под обломков рухнувшего здания в Хатае 9 февраля 2023 года, через три дня после сильного землетрясения. (Photo by Gurkan OZTURK / AFP)

Спасатели извлекают собаку по кличке Памук из-под обломков рухнувшего здания в Хатае 9 февраля 2023 года, через три дня после сильного землетрясения
3 из 12

Спасатели извлекают собаку по кличке Памук из-под обломков рухнувшего здания в Хатае 9 февраля 2023 года, через три дня после сильного землетрясения. (Photo by Gurkan OZTURK / AFP)

© AFP 2023 / Gurkan Ozturk
© AP Photo Francisco Seco

Сторожевая собака на небольшой ферме лежит на туше коровы, погибшей в результате травм, полученных при землетрясении, в деревне Полат, Турция. Собака не ест, а охраняет павшее животное, утверждают очевидцы.(AP Photo/Francisco Seco)

Сторожевая собака на небольшой ферме лежит на одной из коров, погибших в субботу в результате травм, полученных при землетрясении, в деревне Полат, Турция
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Сторожевая собака на небольшой ферме лежит на туше коровы, погибшей в результате травм, полученных при землетрясении, в деревне Полат, Турция. Собака не ест, а охраняет павшее животное, утверждают очевидцы.(AP Photo/Francisco Seco)

© AP Photo Francisco Seco
© AP Photo Bernat Armangue

Мехмет Гуркан, член турецкой группы по защите прав животных HAYTAP, спасает собаку, которая провела семь дней в ловушке в доме, пострадавшем от землетрясения на юго-востоке Турции.(AP Photo/Bernat Armangue)

Член турецкой группы по защите прав животных HAYTAP спасает собаку, которая провела семь дней в ловушке в доме, пострадавшем от землетрясения, в Антакье
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Мехмет Гуркан, член турецкой группы по защите прав животных HAYTAP, спасает собаку, которая провела семь дней в ловушке в доме, пострадавшем от землетрясения на юго-востоке Турции.(AP Photo/Bernat Armangue)

© AP Photo Bernat Armangue
© AP Photo Bernat Armangue

Члены турецкой группы по защите прав животных HAYTAP спасают собаку в Антакье. Немецкая овчарка была спасена после того, как провела семь дней в ловушке внутри здания, пострадавшего от землетрясения. (AP Photo/Bernat Armangue)

Члены турецкой группы по защите прав животных HAYTAP о спасенной собакой в Антакье
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Члены турецкой группы по защите прав животных HAYTAP спасают собаку в Антакье. Немецкая овчарка была спасена после того, как провела семь дней в ловушке внутри здания, пострадавшего от землетрясения. (AP Photo/Bernat Armangue)

© AP Photo Bernat Armangue
© AFP 2023 / Yasin Akgul

Мужчина держит кошку, которую он спас из здания, пока спасатели работают над извлечением тел жертв из-под обломков.(Photo by Yasin AKGUL / AFP)

Мужчина держит спасенную кошку, Турция
7 из 12

Мужчина держит кошку, которую он спас из здания, пока спасатели работают над извлечением тел жертв из-под обломков.(Photo by Yasin AKGUL / AFP)

© AFP 2023 / Yasin Akgul
© AFP 2023 / Bulent Kilic

Кошка сидит в кресле в сильно поврежденной гостиной разрушенного здания в Хатае.(Photo by BULENT KILIC / AFP)

Кошка сидит на кресле в поврежденной гостиной рухнувшего здания в Хатае, Турция
8 из 12

Кошка сидит в кресле в сильно поврежденной гостиной разрушенного здания в Хатае.(Photo by BULENT KILIC / AFP)

© AFP 2023 / Bulent Kilic
© AP Photo Cemal Yurttas/DIA

Животные и люди под завалами в первую очередь страдают от обезвоживания. Спасатели дают воду собаке после спасательной операции в Хатае.(Cemal Yurttas/DIA via AP)

Спасатели дают воду собаке после спасательной операции в Хатае, Турция
9 из 12

Животные и люди под завалами в первую очередь страдают от обезвоживания. Спасатели дают воду собаке после спасательной операции в Хатае.(Cemal Yurttas/DIA via AP)

© AP Photo Cemal Yurttas/DIA
© AP Photo Lefteris Pitarakis

Женщина играет с собакой-ищейкой, пока спасатели продолжают поиски жертв землетрясения в Антакье в Турции. (AP Photo/Lefteris Pitarakis)

Женщина играет с собакой, пока спасатели продолжают поиски жертв землетрясения в Антакье, Турция
10 из 12

Женщина играет с собакой-ищейкой, пока спасатели продолжают поиски жертв землетрясения в Антакье в Турции. (AP Photo/Lefteris Pitarakis)

© AP Photo Lefteris Pitarakis
© AP Photo IHA

Мужчина держит свою кошку, спасенную из рухнувшего здания в Кахраманмараше на юге Турции. (IHA via AP)

Мужчина держит на руках свою кошку, спасенную из рухнувшего здания, Турция
11 из 12

Мужчина держит свою кошку, спасенную из рухнувшего здания в Кахраманмараше на юге Турции. (IHA via AP)

© AP Photo IHA
© AP Photo Francisco Seco

Две кошки на руинах дома в деревне Полат в Турции.(AP Photo/Francisco Seco)

Две кошки в разрушенном доме, Турция
12 из 12

Две кошки на руинах дома в деревне Полат в Турции.(AP Photo/Francisco Seco)

© AP Photo Francisco Seco
 
Землетрясение в Турции и СирииОбществоВ миреТурцияЖивотныеСлужебные собакиСирия
 
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