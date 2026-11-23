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В Севастополе спасли застрявшую на заборе корову
В Севастополе спасли застрявшую на заборе корову - РИА Новости Крым, 23.11.2026
В Севастополе спасли застрявшую на заборе корову
В Севастополе спасатели оказали помощь корове, которая при попытке перепрыгнуть через забор застряла на нем. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T20:26
2026-11-23T20:26
2026-11-23T20:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели оказали помощь корове, которая при попытке перепрыгнуть через забор застряла на нем. Об этом сообщили в правительстве города.Спасатели разрезали часть ограждения с помощью гидравлического инструмента и освободили животное.Ранее сообщалось, что севастопольские спасатели провели необычную операцию и вызволили лошадь из трехметровой ямы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, происшествия, спасательная служба севастополя, животные
В Севастополе спасли застрявшую на заборе корову
В Севастополе спасатели разрезали забор для спасения застрявшей на нем коровы