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ПВО ликвидировала 87 украинских дронов над Крымом и другими регионами России

ПВО ликвидировала 87 украинских дронов над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 23.11.2026

ПВО ликвидировала 87 украинских дронов над Крымом и другими регионами России

Российские военные в течение дня понедельника, 23 ноября, перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников над территорией страны. Часть из них была... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные в течение дня понедельника, 23 ноября, перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников над территорией страны. Часть из них была ликвидирована над Крымом и Черным морем, сообщили в Министерстве обороны России.В частности, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Пермского края, Республик Крым и Татарстан, а также над акваторией Черного моря.Ранее сообщалось, что почти 200 вражеских беспилотников уничтожены за минувшую ночь над регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Киев сдает позиции и тысячами теряет боевиковКрымским МОГам передали 30 пикапов17 беспилотников сбили за неделю над Севастополем

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