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"Статисты не нужны": что покажет второй раунд переговоров по Украине

"Статисты не нужны": что покажет второй раунд переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 23.11.2026

"Статисты не нужны": что покажет второй раунд переговоров по Украине

В решении украинского вопроса роль сыграет не второй или какой-либо другой раунд переговоров после Абу-Даби, а Шэньчжэньский формат, который сформируется по... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T22:09

2026-11-23T22:09

2026-11-23T22:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В решении украинского вопроса роль сыграет не второй или какой-либо другой раунд переговоров после Абу-Даби, а Шэньчжэньский формат, который сформируется по итогам знакового трехстороннего саммита Россия – Китай – США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук "Альтер", профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло, подчеркнув, что Шэньчжэнь уже задал тренд будущим договоренностям, в том числе по Украине.23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва пока исходит из Абу-Даби как площадки для проведения следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине, однако возможны и другие варианты. Также представитель Кремля заявил, что новые переговоры в формате Россия – США –Украина пройдут в ближайшее время, но относительно даты еще нет определенности.По словам Манойло, подобный сценарий подготовки проведения переговоров повторялся уже многократно. В соответствии с ним сначала становится известно о том, что встречу проведут, но неизвестно когда; потом появляется ясность относительно места и времени, однако остается секретом состав делегаций, и перед самым началом переговоров выясняются подробности о персоналиях."Поэтому... что касается новой встречи, место которой пока неизвестно, то интрига, конечно, сохраняется и позволяет определенным образом переводить на нее внимание тех людей, внимание которых могло бы фокусироваться на других объектах... Но пусть идет, потому что переговорный процесс, это всегда лучше, чем его отсутствие", – заметил политолог.Но реальный результат в переговорах даст не формат "Россия – США – Украина", а Шэньчженьский формат, в котором изначально известны все участники, подчеркнул Манойло. То есть тот, который имеет все шансы сформироваться по итогам исторической встречи лидеров трех мировых держав – РФ, Китая и Соединенных Штатов, считает эксперт."Шэньчжэнь задал тренд – вот это важно. Он зафиксировал исходную точку и показал всему миру тех людей, от которых реально зависит будущее этого мира... И задал определенный формат... И вот если начнется Шэньчженьский формат и эти встречи станут регулярными, то это будет действительно серьезное достижение", – сказал Манойло.Одновременно событие в Шэньчжене показало, чье мнение никого не волнует – Европа осталась за бортом, отметил политолог. И, разумеется, речь не идет и не пойдет об участии Украины в переговорах о глобальной безопасности, добавил Манойло.При этом, по словам Манойло, ставшая прорывным событием трехсторонняя встреча в Шэньчжэне уже задала тон будущим встречам, посвященным построению новой безопасности на всех уровнях, а значит, и второму раунду переговоров по Украине, которые могут пройти в Абу-Даби или где-то еще, что совершенно неважно.По мнению эксперта, и последующие трехсторонние встречи в рамках нового Шэньчженьского формата также могут проводиться в разных местах земного шара, а не обязательно постоянно в Китае – главное то, что они будут значить и к чему вести за собой, заключил эксперт.Ранее политолог Павел Шипилин высказал мнение о том, что трехсторонний саммит в китайском Шэньчжэне, прошедший при участии самых авторитетных постоянных стран-членов Совета Безопасности ООН, означает, что именно эти три государства способны реанимировать Организацию объединенных наций, вернув ей изначальную цель – сохранение глобального мира.В Абу-Даби 10-11 ноября прошла трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины. Российскую сторону представлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он назвал главным вопросом переговоров формирование системы европейской безопасности. По итогу встречи участники договорились о крупном обмене военнопленными между Москвой и Киевом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоровПутин обсудил с Совбезом итоги переговоров в Абу-Даби О чем договорились Путин, Трамп и Си Цзиньпин – итоговая декларация

https://crimea.ria.ru/20261123/medvedev-nazval-usloviya-primeneniya-yadernogo-oruzhiya-protiv-ukrainy-i-zapada-1161295661.html

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политика, мнения, андрей манойло, россия, китай, сша, украина, переговоры, внешняя политика