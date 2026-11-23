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В Севастополе усиливают защиту от подтоплений
В Севастополе усиливают защиту от подтоплений - РИА Новости Крым, 23.11.2026
В Севастополе усиливают защиту от подтоплений
В севастопольской Балаклаве специалисты "Севводресурсов" расчищают гидротехнические сооружения, чтобы защитить территории от возможных подтоплений, сообщил в... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T21:47
2026-11-23T21:47
2026-11-23T21:47
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новости севастополя
балаклава
михаил развожаев
подтопления в севастополе из-за паводка и ливней
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В севастопольской Балаклаве специалисты "Севводресурсов" расчищают гидротехнические сооружения, чтобы защитить территории от возможных подтоплений, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.Сейчас очищено уже 600 квадратных метров, уточнил глава региона.Развожаев пояснил, что заросли деревьев и кустарников представляют серьезную опасность для земляных плотин. Корни не только механически повреждают основание дамб, но и втягивают влагу вглубь. Зимой эта вода замерзает и разрушает сооружение изнутри. Также из-за густых зарослей невозможно вовремя заметить трещины и размывы.По словам губернатора, расчистка повышает пропускную способность водотоков, что помогает избежать подтоплений во время обильных ливней.Ранее сообщалось, что в Севастополе проходит обследование гидротехнического сооружения "Комплекс ГТС Варнаутский", который расположен в селе Гончарном. Реконструкция объекта планируется в следующем году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи расчищают русло реки БулганакВ Керчи чистят русло реки Мелек-ЧесмеСемь рек Севастополя получили новый статус
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севастополь, новости севастополя, балаклава, михаил развожаев, подтопления в севастополе из-за паводка и ливней
В Севастополе усиливают защиту от подтоплений
В Севастополе усиливают защиту от подтоплений и расчищают гидротехнические сооружения
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В севастопольской Балаклаве специалисты "Севводресурсов" расчищают гидротехнические сооружения, чтобы защитить территории от возможных подтоплений, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
"Работы идут на улице Новикова – здесь расположены четыре водоема, питаемые местным родником и рекой Балаклавкой. Всего специалистам предстоит расчистить более двух тысяч квадратных метров плотин и откосов", – рассказал губернатор.
Сейчас очищено уже 600 квадратных метров, уточнил глава региона.
Развожаев пояснил, что заросли деревьев и кустарников представляют серьезную опасность для земляных плотин. Корни не только механически повреждают основание дамб, но и втягивают влагу вглубь. Зимой эта вода замерзает и разрушает сооружение изнутри. Также из-за густых зарослей невозможно вовремя заметить трещины и размывы.
По словам губернатора, расчистка повышает пропускную способность водотоков, что помогает избежать подтоплений во время обильных ливней.
Ранее сообщалось, что в Севастополе проходит
обследование гидротехнического сооружения "Комплекс ГТС Варнаутский", который расположен в селе Гончарном. Реконструкция объекта планируется в следующем году.
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