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Задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Сотрудники МВД России задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках дела о хищении бюджетных средств в сумме свыше 39 млн рублей и растрате... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T19:48
2026-11-23T19:48
2026-11-23T19:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Сотрудники МВД России задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках дела о хищении бюджетных средств в сумме свыше 39 млн рублей и растрате свыше 1 млрд рублей из бюджета. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.По ее словам, Следственный департамент МВД России продолжает предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении ряда преступлений. Им инкриминируется хищение бюджетных денежных средств Министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрата бюджетных средств Министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконные валютные операции. Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России, добавила Ирина Волк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мурманская область, андрей чибис, мвд по республике крым, ирина волк, новости
Задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Чибис задержан в рамках дела о хищении и растрате - МВД
19:48 23.11.2026 (обновлено: 19:54 23.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Сотрудники МВД России задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках дела о хищении бюджетных средств в сумме свыше 39 млн рублей и растрате свыше 1 млрд рублей из бюджета. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Двадцать третьего ноября по подозрению в совершении указанных преступлений в порядке статьи 91 УПК РФ сотрудниками МВД России задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис", - написала она в своем канале в МАКС.
По ее словам, Следственный департамент МВД России продолжает предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении ряда преступлений. Им инкриминируется хищение бюджетных денежных средств Министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрата бюджетных средств Министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконные валютные операции.
Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России, добавила Ирина Волк.
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