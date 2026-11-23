https://crimea.ria.ru/20261123/zaderzhan-gubernator-murmanskoy-oblasti-andrey-chibis-1161318921.html

Задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Сотрудники МВД России задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках дела о хищении бюджетных средств в сумме свыше 39 млн рублей и растрате... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T19:48

2026-11-23T19:48

2026-11-23T19:54

мурманская область

андрей чибис

мвд по республике крым

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Сотрудники МВД России задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках дела о хищении бюджетных средств в сумме свыше 39 млн рублей и растрате свыше 1 млрд рублей из бюджета. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.По ее словам, Следственный департамент МВД России продолжает предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении ряда преступлений. Им инкриминируется хищение бюджетных денежных средств Министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрата бюджетных средств Министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконные валютные операции. Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России, добавила Ирина Волк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманская область, андрей чибис, мвд по республике крым, ирина волк, новости