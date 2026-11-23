https://crimea.ria.ru/20261123/v-khersonese-tavricheskom-sozdali-semeynuyu-igru-1161307979.html

В "Херсонесе Таврическом" создали семейную игру

В "Херсонесе Таврическом" создали семейную игру - РИА Новости Крым, 23.11.2026

В "Херсонесе Таврическом" создали семейную игру

Музей-заповедник "Херсонес Таврический" создал интеллектуальную семейную игру и стал единственным музеем в стране, принявшим участие во Всероссийском конкурсе... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T19:59

2026-11-23T19:59

2026-11-23T19:59

историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" создал интеллектуальную семейную игру и стал единственным музеем в стране, принявшим участие во Всероссийском конкурсе "Родная игрушка", который организовало Российское общество "Знание". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по развитию музея Наталья Коробицина."В этом году мы приняли участие в конкурсе "Родная игрушка". Мы были единственным музеем в стране, кто принял участие в этом конкурсе. Мне посчастливилось быть на защите этой игры в Москве. И мы видели, какие у нас конкуренты — это производители игрушек. А вот так вот, чтобы музей, учреждение культуры вот таким образом вышло в свет, — это тоже, наверное, первый факт", — сказала Коробицина.По ее словам, игра не просто детская, а семейная. Сейчас существуют всего два ее экземпляра: один представили на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым, второй находится в Москве у организаторов конкурса.Директор музея Елена Морозова, в свою очередь, отметила, что музей давно вынашивал идею такой игры."Мы были представлены (на конкурсе – ред.) как единственный музей. Для нас это была достаточно серьезная амбиция, потому что, если мы посмотрим наши магазины игрушек, они просто наводнены иностранным производителем. Инициатива государства организации такого конкурса и его главная цель — чтобы и в наших магазинах, и в детских садах использовались игрушки нашего производителя", — сказала Морозова.После получения знака качества игра пойдет в массовое производство, отметила она.По ее словам, продаваться игра будет исключительно в магазинах музея, также есть планы выйти в интернет-пространство.В феврале текущего года в новом фондохранилище Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", который возведен на проспекте Античном в Севастополе, торжественно открылся Исследовательский центр для детей "Эврика".Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" готовится к юбилейному году. В 2027 он отметит сразу несколько дат: 200-летие со дня начала раскопок в Херсонесе, 135-летие самого музея и 180‑летие со дня рождения Карла Косцюшко‑Валюжинича — основателя музея, чье имя неразрывно связано с историей изучения Херсонеса. История крупнейшей археологической площадки многогранна и насыщена открытиями, которые не раз меняли представления ученых о жизни как самого античного города, так и его роли в истории Северного Причерноморья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Постоянную экспозицию в музее "Херсонеса Таврического" отроют до конца годаВ Новом Херсонесе создаются проекты по сохранению наследия музеев"Новый Херсонес" посетили свыше 5 миллионов человек

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