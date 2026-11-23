https://crimea.ria.ru/20261123/ekipazh-ne-postradal-atakovannoe-dronami-sudno-pribylo-v-sankt-peterburg-1161320444.html
Экипаж не пострадал: атакованное дронами судно прибыло в Санкт-Петербург
Экипаж не пострадал: атакованное дронами судно прибыло в Санкт-Петербург - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Экипаж не пострадал: атакованное дронами судно прибыло в Санкт-Петербург
Экипаж сухогруза, атакованного беспилотниками 21 ноября в международных водах Финского залива, благополучно добрался в Санкт-Петербург. Пострадавших нет,... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T20:45
2026-11-23T20:45
2026-11-23T20:54
новости
санкт-петербург
сухогруз
александр дрозденко
финский залив
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Экипаж сухогруза, атакованного беспилотниками 21 ноября в международных водах Финского залива, благополучно добрался в Санкт-Петербург. Пострадавших нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале в МАКС.21 ноября Дрозденко сообщил, что в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы РФ два беспилотника атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград. Эвакуация команды не потребовалась. Сообщалось, что судовая команда проведет необходимые работы и возобновит движение.По его информации, пострадавшее судно с грузом находится на плаву, оно прибыло в Санкт-Петербург.Дрозденко поблагодарил всех, кто участвовал в оказании помощи российским морякам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, санкт-петербург, сухогруз, александр дрозденко, финский залив, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Экипаж не пострадал: атакованное дронами судно прибыло в Санкт-Петербург
Атакованный беспилотниками сухогруз прибыл с экипажем в порт Санкт-Петербурга
20:45 23.11.2026 (обновлено: 20:54 23.11.2026)