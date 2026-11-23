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Трасса Р-280 "Новороссия" в Крым и из Крыма: что нужно знать автомобилистам

Трасса Р-280 "Новороссия" в Крым и из Крыма: что нужно знать автомобилистам - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Трасса Р-280 "Новороссия" в Крым и из Крыма: что нужно знать автомобилистам

От Крыма до Ростовской области по трассе Р-280 "Новороссия" можно доехать за 5-6 часов, если не гнать, но и не останавливаться без особых на то причин. Об этом... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T21:22

2026-11-23T21:22

2026-11-23T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. От Крыма до Ростовской области по трассе Р-280 "Новороссия" можно доехать за 5-6 часов, если не гнать, но и не останавливаться без особых на то причин. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.На днях в правительстве России сообщили, что до конца 2026 года на опережающее финансирование строительства и реконструкции трассы Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь будет выделено еще порядка 20 миллиардов рублей. Примерно четверть всех выделенных из резервного фонда правительства средств – до 5 млрд рублей – пойдет на строительство первого этапа обхода Мариуполя, так что к концу декабря эта автодорога будет готова на 30%.По словам Цуркина, поток машин здесь проходит большой, и сам он среди многих несколько дней назад, отправившись в путь из Таганрога в Крым, проехал всю трассу Р-280 на личном автомобиле без каких-либо трудностей.Оптимальное время для проезда"Если не лихачить, но и не останавливаться надолго, ехать уверенно, то за 5-6 часов свободного движения вы проедете от Крыма до Ростовской области либо в обратном направлении без проблем", – сказал Цуркин.При это нужно предусмотреть важные моменты заранее, отметил он."Через несколько дней уже декабрь, в пять вечера темно", – отметил он.При этом, учитывая некоторые трудности с топливом, отправляться в путь следует с полным баком, подчеркнул Цуркин."И желательно иметь с собой какой-то резерв топлива. Не надо затариваться сотнями литров, но одна-две канистры чтобы у вас было", – добавил он.СвязьТакже, предполагая возможные ограничения работы интернета и электроснабжения, следует иметь с собой некоторый запас наличных денег, предупредил он. Это особенно может пригодиться, если вы выехали так, что по пути до конечного пункта маршрута придется переночевать, отметил Цуркин."По пути гостиничных комплексов довольно мало. Но в рамках регистрации всех объектов недвижимости в российском правовом поле большое количество их стало появляться на популярных сервисах, и вы можете забронировать, например, квартиру. Также существует большое количество региональных чатов в мессенджерах об аренде жилья, и вы можете обычным поиском их найти в том же Мариуполе в Донецкой Народной Республике, в Мелитополе в Запорожской области", – рассказал Цуркин.Хотя перебои с интернетом случаются, навигатор, по его словам, как правило работает исправно.Проверка документовТакже всем автопутешественникам надо быть готовыми к проверке документов и багажа как на выезде из Крыма и въезде в него, как и на выезде и въезде в Ростовскую область, предупредил он."Границы с Республикой Крым и Ростовской областью находятся под контролем силовых структур, в том числе пограничного управления Федеральной службы безопасности. ФСБ осуществляет досмотр ваших документов, грузов и багажа на въезде в Республику Крым. И если вы двигаетесь из Крыма, то такой же пост будет стоять на выезде из ДНР в Ростовскую область, там также будут проверять документы и багаж", – предупредил Цуркин.А вот на границе Крыма с Херсонской областью при выезде с полуострова проверять будут только документы, как и при выезде из Ростовской области в сторону Крыма, уточнил он.Если вместе со взрослыми из Крыма выезжает ребенок, которому уже исполнилось 14 лет, но паспорт он еще не получил, свидетельства о рождении как удостоверения личности будет достаточно, поскольку речь идет о пересечении не государственной границы, а административной – между регионами федерации, разъяснил он, отметив, что такие вопросы нередко волнуют граждан, как и "просроченный" паспорт."Штрафовать вас тут за это не будут... Но вы должны понимать, что потребуется определенное время для установления вашей личности в том числе по информации из Госуслуг", – отметил Цуркин.Особенности маршрутаВесь маршрут по трассе Р-280 "Новороссия" можно условно разбить на несколько этапов, продолжил он.КПП Весело-Вознесенка – это граница Ростовской области с Донецкой Народной Республикой, до Мариуполя отсюда порядка 70-80 километров."Первый этап – мы въезжаем в Донецкую Народную Республику со стороны Ростовской области. На пути вы сразу увидите большой город Мариуполь. На сегодняшний момент объезд Мариуполя строится в рамках трассы Р-280, поэтому грузовой и пассажирский легковой трафик он идет по факту через центральные части города", – сказал Цуркин.Далее следует участок после Мариуполя, на котором автомобилисты въезжают в поселок Мангуш – это практически граница Донецкой Народной Республики и Запорожской области, добавил он."Тут 130 километров до ближайшего узлового города – Бердянск. Этот участок находится в Запорожской области, где вы увидите процесс расширения до четырех полос трассы "Новороссия", дорожники ведут работы... Дальше, после Бердянска, вся дорога идет двухполосная по территории Запорожской области, и потом у нас еще 130 километров до Мелитополя. Далее выезжаем на объездную Мелитополя, а после уже двигаемся в сторону административной границы (минуя Херсонскую область – ред.) с Республикой Крым", – рассказал Цуркин.Глава ассоциации грузовых перевозчиков также отметил, что сегодня большое внимание уделяется безопасности трассы, вдоль всего пути в круглосуточном режиме дежурят мобильные огневые группы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Крымский мост сейчас: как ходят электрички на КубаньОграничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 30 ноябряРоссия будет усиливать защиту сухопутного коридора в Крым – Путин

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