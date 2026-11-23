https://crimea.ria.ru/20261123/v-simferopolskoy-klinicheskoy-bolnitse-nachali-udalyat-kataraktu-1161314516.html

В Симферопольской клинической больнице начали удалять катаракту

В Симферопольской клинической больнице начали удалять катаракту - РИА Новости Крым, 23.11.2026

В Симферопольской клинической больнице начали удалять катаракту

В Симферопольской клинической больнице начали проводить операции по факоэмульсификации катаракты, сообщили в Минздраве Республики Крым. РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T19:10

2026-11-23T19:10

2026-11-23T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Симферопольской клинической больнице начали проводить операции по факоэмульсификации катаракты, сообщили в Минздраве Республики Крым.В Минздраве пояснили, что катаракта является офтальмологическим заболеванием, при котором происходит помутнение хрусталика глаза – естественной линзы, фокусирующей свет на сетчатке. В норме хрусталик прозрачен, но при катаракте из‑за изменения в его структуре он теряет прозрачность, и свет хуже проходит к сетчатке: картинка становится размытой.Факоэмульсификация катаракты – микрохирургический метод лечения, при котором помутневший хрусталик разрушают с помощью ультразвука и удаляют из глаза, а на его место имплантируют искусственную интраокулярную линзу.Как подчеркнула главный врач Симферопольской клинической больницы Оксана Гербали, дооснащение больницы оборудованием позволило расширить спектр проводимых вмешательств, что отразится на повышении доступности специализированной медицинской помощи для жителей региона.На эти цели из средств нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС Республики Крым было направлено 17,5 млн рублей, добавили в Минздраве.Ранее сообщалось, что Правительство России дополнительно выделит Крыму 12 миллионов рублей на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три в одном: в Севастополе разрабатывают уникальный препарат для лечения ракаКак развита медицинская реабилитация бойцов СВО в КрымуАналогов нет: что создают в России в сфере здравоохранения

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