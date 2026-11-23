https://crimea.ria.ru/20261123/v-sevastopole-otmenili-ogranicheniya-na-podachu-elektrichestva-1161320776.html
В Севастополе отменили ограничения на подачу электричества
В Севастополе отменили ограничения на подачу электричества - РИА Новости Крым, 23.11.2026
В Севастополе отменили ограничения на подачу электричества
Вечером в понедельник, 23 ноября, в Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T21:07
2026-11-23T21:07
2026-11-23T21:07
севастополь
новости севастополя
электроэнергия
электричество
электросети
севастопольэнерго
отключение электроэнергии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник, 23 ноября, в Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Уточняется, что режим ограничения подачи электричества отменили в 20:35. Энергоснабжение всех потребителей восстановлено.Утром 23 ноября в Севастополе ввели график подачи электроэнергии "2 через 6" часа по четырем очередям. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольским предпринимателям ограничат подачу электричестваДополнительное энергетическое оборудование направят в Крым и СевастопольКогда восстановят стабильное электроснабжение в Севастополе
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_4caa2bb8492506757c62ec3ccba231cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе отменили ограничения на подачу электричества
В Севастополе отменили введенный утром режим ограничения электроснабжения