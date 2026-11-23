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В Севастополе отменили ограничения на подачу электричества

В Севастополе отменили ограничения на подачу электричества - РИА Новости Крым, 23.11.2026

В Севастополе отменили ограничения на подачу электричества

Вечером в понедельник, 23 ноября, в Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T21:07

2026-11-23T21:07

2026-11-23T21:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник, 23 ноября, в Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Уточняется, что режим ограничения подачи электричества отменили в 20:35. Энергоснабжение всех потребителей восстановлено.Утром 23 ноября в Севастополе ввели график подачи электроэнергии "2 через 6" часа по четырем очередям. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольским предпринимателям ограничат подачу электричестваДополнительное энергетическое оборудование направят в Крым и СевастопольКогда восстановят стабильное электроснабжение в Севастополе

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2026

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