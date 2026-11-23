https://crimea.ria.ru/20261123/liviya-gotovitsya-podat-isk-v-mezhdunarodnyy-sud-oon-protiv-ukrainy-1161321219.html

Ливия готовится подать иск против Украины в Международный суд в Гааге

Ливия готовится подать иск против Украины в Международный суд в Гааге - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Ливия готовится подать иск против Украины в Международный суд в Гааге

Ливия готовится подать иск против Украины в Международный суд ООН в связи с ударами по порту Бенгази, сообщило посольство арабской страны в Нидерландах. РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T22:30

2026-11-23T22:30

2026-11-23T22:39

новости

гаага

украина

ливия

в мире

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110941/46/1109414628_0:4:765:434_1920x0_80_0_0_143562c6c90677855e451bbf51e47bd2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Ливия готовится подать иск против Украины в Международный суд ООН в связи с ударами по порту Бенгази, сообщило посольство арабской страны в Нидерландах.Ранее член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни возложил на Киев ответственность за удары по порту и назвал их недопустимыми. Позднее ливийский МИД потребовал от Украины официальных объяснений в связи с сообщениями о причастности Киева к атакам по порту.Посольство также заявило, что в результате ударов порту нанесен значительный материальный ущерб, который власти Ливии потребуют полностью возместить в соответствии с международным правом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

гаага

украина

ливия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, гаага, украина, ливия, в мире