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Ливия готовится подать иск против Украины в Международный суд в Гааге
Ливия готовится подать иск против Украины в Международный суд в Гааге - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Ливия готовится подать иск против Украины в Международный суд в Гааге
Ливия готовится подать иск против Украины в Международный суд ООН в связи с ударами по порту Бенгази, сообщило посольство арабской страны в Нидерландах. РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T22:30
2026-11-23T22:30
2026-11-23T22:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Ливия готовится подать иск против Украины в Международный суд ООН в связи с ударами по порту Бенгази, сообщило посольство арабской страны в Нидерландах.Ранее член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни возложил на Киев ответственность за удары по порту и назвал их недопустимыми. Позднее ливийский МИД потребовал от Украины официальных объяснений в связи с сообщениями о причастности Киева к атакам по порту.Посольство также заявило, что в результате ударов порту нанесен значительный материальный ущерб, который власти Ливии потребуют полностью возместить в соответствии с международным правом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, гаага, украина, ливия, в мире
Ливия готовится подать иск против Украины в Международный суд в Гааге
Ливия подаст иск против Украины в Международный суд в Гааге из-за ударов в Бенгази
22:30 23.11.2026 (обновлено: 22:39 23.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Ливия готовится подать иск против Украины в Международный суд ООН в связи с ударами по порту Бенгази, сообщило посольство арабской страны в Нидерландах.
Ранее член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни возложил на Киев ответственность за удары по порту и назвал их недопустимыми. Позднее ливийский МИД потребовал от Украины официальных объяснений в связи с сообщениями о причастности Киева к атакам по порту.
"Миссия Ливии в Гааге в соответствии с указаниями Президентского совета Ливии приступила к составлению полномасштабного юридического заключения в рамках подготовки к подаче уголовного иска против государства Украина в Международный суд ООН в связи с нарушением Киевом суверенитета ливийского государства и безопасности его территории", – цитирует РИА Новости сообщение
дипмиссии.
Посольство также заявило, что в результате ударов порту нанесен значительный материальный ущерб, который власти Ливии потребуют полностью возместить в соответствии с международным правом.
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