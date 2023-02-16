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Страшные цифры: число жертв землетрясения в Турции снова выросло - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Страшные цифры: число жертв землетрясения в Турции снова выросло
Страшные цифры: число жертв землетрясения в Турции снова выросло - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Страшные цифры: число жертв землетрясения в Турции снова выросло
Число погибших от землетрясений в Турции превысило 36 тысяч человек, сообщило в четверг региональное Управление по чрезвычайным ситуация. РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T11:52
2023-02-16T11:54
новости
землетрясение
землетрясение в турции и сирии
общество
турция
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Число погибших от землетрясений в Турции превысило 36 тысяч человек, сообщило в четверг региональное Управление по чрезвычайным ситуация.Отмечается также, что после первого разрушительного землетрясения, в стране было зафиксировано еще более 4,3 тысяч подземных толчков разной силы.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:212 часов под завалами: в Турции новое чудесное спасениеБайкал трясет: в акватории озера произошло землетрясение в 5,9 баллаРабота на опережение: как избежать повторения трагедии в Турции
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новости, землетрясение, землетрясение в турции и сирии, общество, турция, происшествия
Страшные цифры: число жертв землетрясения в Турции снова выросло

Власти: Число погибших от землетрясений в Турции превысило 36 тысяч человек

11:52 16.02.2023 (обновлено: 11:54 16.02.2023)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий землетрясения продолжается в Турции
Ликвидация последствий землетрясения продолжается в Турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Число погибших от землетрясений в Турции превысило 36 тысяч человек, сообщило в четверг региональное Управление по чрезвычайным ситуация.

"В результате землетрясений, произошедших в провинции Кахраманмараш 6 февраля, на данный момент погибли 36 187 человек, 108 068 человек пострадали", - цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается также, что после первого разрушительного землетрясения, в стране было зафиксировано еще более 4,3 тысяч подземных толчков разной силы.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур.
По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
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