https://crimea.ria.ru/20230216/strashnye-tsifry-chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-snova-vyroslo-1127015105.html

Страшные цифры: число жертв землетрясения в Турции снова выросло

Страшные цифры: число жертв землетрясения в Турции снова выросло - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Страшные цифры: число жертв землетрясения в Турции снова выросло

Число погибших от землетрясений в Турции превысило 36 тысяч человек, сообщило в четверг региональное Управление по чрезвычайным ситуация. РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T11:52

2023-02-16T11:52

2023-02-16T11:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Число погибших от землетрясений в Турции превысило 36 тысяч человек, сообщило в четверг региональное Управление по чрезвычайным ситуация.Отмечается также, что после первого разрушительного землетрясения, в стране было зафиксировано еще более 4,3 тысяч подземных толчков разной силы.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:212 часов под завалами: в Турции новое чудесное спасениеБайкал трясет: в акватории озера произошло землетрясение в 5,9 баллаРабота на опережение: как избежать повторения трагедии в Турции

https://crimea.ria.ru/20230216/baykal-tryaset-v-akvatorii-ozera-proizoshlo-zemletryasenie-v-59-balla-1127012579.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, землетрясение, землетрясение в турции и сирии, общество, турция, происшествия