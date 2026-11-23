https://crimea.ria.ru/20261123/razdelit-i-kolonizirovat-kak-nachinalas-interventsiya-antanty-na-yuge-rossii-1161306617.html

Разделить и колонизировать: как начиналась интервенция Антанты на Юге России

Разделить и колонизировать: как начиналась интервенция Антанты на Юге России - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Разделить и колонизировать: как начиналась интервенция Антанты на Юге России

108 лет назад, 23 ноября 1918 года, началась высадка войск Антанты в портах Черного моря. В ней участвовали войска формальных союзников Белого движения –... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T20:39

2026-11-23T20:39

2026-11-23T20:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. 108 лет назад, 23 ноября 1918 года, началась высадка войск Антанты в портах Черного моря. В ней участвовали войска формальных союзников Белого движения – Великобритании, Франции, Греции, Румынии, Сербии, Польши. Эти события стали очередным этапом интервенции во время Гражданской войны в России. Союзники Петербурга по Антанте прикрывались лозунгами о помощи Добровольческой армии в борьбе с большевиками, однако по факту намеревались поделить ослабленную мировой войной и двумя революциями Россию на колониальные зоны влияния.Решение о захвате Юга России и Кавказа западные державы приняли еще до окончания Первой мировой войны. Воплощение этих планов в жизнь началось практически сразу после подписания Компьенского перемирия (11 ноября 1918-го), юридически закрепившего поражение Германии. В ночь на 16 ноября 1918 года англо-французский флот вошел в Черное море. В ноябре-декабре 1918 года части интервентов захватили Новороссийск, Одессу, Феодосию, Севастополь, Евпаторию, Керчь, Ялту, Симферополь, Николаев и Херсон. Также в ноябре ранее выбитые из Закавказья англичане ввели свои войска в Баку.К февралю 1919-го интервенты заняли Мариуполь, Геническ и Бердянск и фактически установили полный контроль над всем Северным Причерноморьем. Численность их войск в феврале 1919 года в этом регионе достигла 60 тысяч человек. Помимо англичан и французов, там находились части Румынии, Сербии, Польши и Греции.Однако практически сразу после прихода интервентов большевистское подполье развернуло среди их войск активную пропаганду, в том числе выпуская большим тиражом газету "Коммунист", выходившую также на французском языке. Подпольщики сумели посеять среди солдат Антанты антивоенные настроения.Кроме того, активно сопротивлялось иностранной оккупации местное население, не видевшее во французах, англичанах и других европейских контингентах "освободителей". Захватчики развернули на оккупированных ими территориях жесткий террор. Большевиков и сочувствующих им или просто заподозренных в "неправильных" взглядах рабочих сажали в тюрьмы и расстреливали без суда и следствия.Тем временем в марте 1919-го Красная армия перешла в контрнаступление на юге. Интервенты и белогвардейцы были выбиты из Херсона и Николаева, а в апреле они отступили из Одессы и Севастополя. Немалую роль в подрыве их морального духа сыграла большевистская революционная пропаганда. В частности, на французских кораблях в Севастополе вспыхнуло восстание – матросы требовали возвращения на родину. Дошло до того, что французские матросы вышли вместе с севастопольскими рабочими на манифестацию на Графской пристани. В итоге французское командование приказало греческим частям, которые были менее подвершены социалистическим идеям, открыть огонь по митингующим, в том числе по самим французским морякам.До конца весны все основные силы Франции и Греции покинули Черное море. Летом англичане отступили из Закавказья. Британский флот оставался у берегов России и в 1920 году высадил десант в Новороссийске, чтобы прикрыть эвакуацию белогвардейцев и их семей. На этом интервенция завершилась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, история, гражданская война в россии, черное море, инфографика