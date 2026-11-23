https://crimea.ria.ru/20261123/gde-i-kak-mozhno-kupit-bilet-na-elektrichku-s-kubani-v-krym-1161316041.html

Где и как можно купить билет на электричку с Кубани в Крым

Где и как можно купить билет на электричку с Кубани в Крым - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Где и как можно купить билет на электричку с Кубани в Крым

Билеты на пригородные поезда, курсирующие из Тамани в Керчь, можно купить за 10 дней. Также оплатить проезд можно непосредственно в электричке – как за... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T18:47

2026-11-23T18:47

2026-11-23T18:47

крым

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тамань

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юппк "южная пригородная пассажирская компания"

железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Билеты на пригородные поезда, курсирующие из Тамани в Керчь, можно купить за 10 дней. Также оплатить проезд можно непосредственно в электричке – как за наличный, так и за безналичный расчет. Об этом РИА Новости Крым рассказали на горячей линии Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) комментируя сообщение, появившееся на сайте Автовокзалов Краснодарского края.В ЮППК РИА Новости Крым рассказали, что проезд можно оплатить и банковской картой.Там уточнили, что так как на станции "Тамань" нет кассы, сбор за оформление билета при оплате в пригородном поезде не взимается. Купить билет на электричку можно заранее на сайте ЮППК, продажа открывается за 10 дней до отправления.Ранее сообщалось, что во вторник, 24 ноября, между Крымом и Краснодарским краем будут курсировать 14 пригородных поездов – добавятся две дополнительные электрички.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: найдены решения по восстановлениюКрымский мост: движение поездов восстановлено в полном объемеУдары по Крымскому мосту: Хуснуллин рассказал о повреждениях и сроках ремонта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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