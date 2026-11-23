Где и как можно купить билет на электричку с Кубани в Крым
Билет на электричку из Тамани в Керчь можно купить за 10 дней
© Канал Сергея Аксенова в МАКСЭлектричка
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Билеты на пригородные поезда, курсирующие из Тамани в Керчь, можно купить за 10 дней. Также оплатить проезд можно непосредственно в электричке – как за наличный, так и за безналичный расчет. Об этом РИА Новости Крым рассказали на горячей линии Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) комментируя сообщение, появившееся на сайте Автовокзалов Краснодарского края.
"Регулярное автобусное сообщение с полуостровом Крым на неопределенный срок будет осуществляться с транзитной пересадкой на ж/д станции Тамань (пассажирская) до станции Керчь (южная) и аналогично в обратном направлении. Внимание: пассажирам необходимо иметь при себе наличные средства на оплату ж/д пересадки", – говорится в сообщении.
В ЮППК РИА Новости Крым рассказали, что проезд можно оплатить и банковской картой.
"Есть и наличная, и безналичная оплата. В Тамани можно в самой электричке приобрести билет, так как там нет пригородной кассы", – проинформировали в компании.
Там уточнили, что так как на станции "Тамань" нет кассы, сбор за оформление билета при оплате в пригородном поезде не взимается. Купить билет на электричку можно заранее на сайте ЮППК, продажа открывается за 10 дней до отправления.
Ранее сообщалось, что во вторник, 24 ноября, между Крымом и Краснодарским краем будут курсировать 14 пригородных поездов – добавятся две дополнительные электрички.
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