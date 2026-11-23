https://crimea.ria.ru/20261123/feodosiya-24-noyabrya-chastichno-ostanetsya-bez-vody-na-ves-den-1161318708.html

Феодосия 24 ноября частично останется без воды на весь день

Феодосия 24 ноября частично останется без воды на весь день - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Феодосия 24 ноября частично останется без воды на весь день

В Феодосии ряд улиц и переулков останутся без воды на весь день 24 ноября из-за аварийных работ. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T19:22

2026-11-23T19:22

2026-11-23T19:22

феодосия

новости крыма

администрация феодосии

водоснабжение

отключение воды

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/1a/1153515582_0:0:3636:2045_1920x0_80_0_0_56519759c75aa70510939c37a1883bab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии ряд улиц и переулков останутся без воды на весь день 24 ноября из-за аварийных работ. Об этом сообщили в городской администрации.Воды не будет на улицах Боевая, Русская, Революционная, Вересаева, Советская, Куйбышева, Карла Маркса, Пушкина, Мокроуса, Обуховой, Семашко, 3-го Кавалерийского корпуса, 30й Стрелковой дивизии, Земской, Украинской, Кирова, Назукина, Вити Коробкова, Победы, 1-го Мая, Стамова, переулках Воинском, Славянском, Беломорском, Пономаревой, Мопровском, Андреевском, Свердлова, Конечном, на проспекте Айвазовского, Генерала Горбачева, Федько, а также Симферопольском шоссе, перечислили в администрации.На время отсутствия водоснабжения будет осуществлен подвоз воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, новости крыма, администрация феодосии, водоснабжение, отключение воды