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Феодосия 24 ноября частично останется без воды на весь день
Феодосия 24 ноября частично останется без воды на весь день - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Феодосия 24 ноября частично останется без воды на весь день
В Феодосии ряд улиц и переулков останутся без воды на весь день 24 ноября из-за аварийных работ. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T19:22
2026-11-23T19:22
2026-11-23T19:22
феодосия
новости крыма
администрация феодосии
водоснабжение
отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии ряд улиц и переулков останутся без воды на весь день 24 ноября из-за аварийных работ. Об этом сообщили в городской администрации.Воды не будет на улицах Боевая, Русская, Революционная, Вересаева, Советская, Куйбышева, Карла Маркса, Пушкина, Мокроуса, Обуховой, Семашко, 3-го Кавалерийского корпуса, 30й Стрелковой дивизии, Земской, Украинской, Кирова, Назукина, Вити Коробкова, Победы, 1-го Мая, Стамова, переулках Воинском, Славянском, Беломорском, Пономаревой, Мопровском, Андреевском, Свердлова, Конечном, на проспекте Айвазовского, Генерала Горбачева, Федько, а также Симферопольском шоссе, перечислили в администрации.На время отсутствия водоснабжения будет осуществлен подвоз воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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феодосия, новости крыма, администрация феодосии, водоснабжение, отключение воды
Феодосия 24 ноября частично останется без воды на весь день
В Крыму 24 ноября частично без воды на весь день останется Феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии ряд улиц и переулков останутся без воды на весь день 24 ноября из-за аварийных работ. Об этом сообщили в городской администрации.
"24 ноября, в связи с проведением ремонтных работ на улиуе Революционной по устранению аварии с 09:00 ориентировочно до 17:00 будет ограничено водоснабжение", – сказано в сообщении.
Воды не будет на улицах Боевая, Русская, Революционная, Вересаева, Советская, Куйбышева, Карла Маркса, Пушкина, Мокроуса, Обуховой, Семашко, 3-го Кавалерийского корпуса, 30й Стрелковой дивизии, Земской, Украинской, Кирова, Назукина, Вити Коробкова, Победы, 1-го Мая, Стамова, переулках Воинском, Славянском, Беломорском, Пономаревой, Мопровском, Андреевском, Свердлова, Конечном, на проспекте Айвазовского, Генерала Горбачева, Федько, а также Симферопольском шоссе, перечислили в администрации.
На время отсутствия водоснабжения будет осуществлен подвоз воды.
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