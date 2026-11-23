https://crimea.ria.ru/20261123/v-krymu-nachalsya-priem-zayavok-na-subsidii-rybovodnym-khozyaystvam-1161313717.html

В Крыму начался прием заявок на субсидии рыбоводным хозяйствам

В Крыму начался прием заявок на субсидии рыбоводным хозяйствам - РИА Новости Крым, 23.11.2026

В Крыму начался прием заявок на субсидии рыбоводным хозяйствам

В понедельник, 23 ноября, в Крыму стартовал прием заявок на поддержку рыбоводных хозяйств. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Крыма. РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T21:37

2026-11-23T21:37

2026-11-23T21:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник, 23 ноября, в Крыму стартовал прием заявок на поддержку рыбоводных хозяйств. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Крыма.Документы можно подать до 12:00 3 декабря 2026 года.Ранее сообщалось, что в Крыму вырастили более 1 тысячи тонн рыбы высокого качества за год, на поддержку аквакультуры направлено около 45 миллионов рублей.В июле 2026 года стало известно, что Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов. Средства помогут рыбопромышленным предприятиям возместить часть затрат на операционные расходы и сохранить рабочие места.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 82 млн рублейВ Крыму пересмотрят правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейнеЗапрет на рыбалку введут в Ялте и Судаке с ноября

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2026

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