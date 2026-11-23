https://crimea.ria.ru/20261123/v-krymu-nachalis-vyplaty-po-strakhovaniyu-voennykh-riskov-1161319305.html

В Крыму начались выплаты по страхованию военных рисков

В Крыму начались выплаты по страхованию военных рисков - РИА Новости Крым, 23.11.2026

В Крыму начались выплаты по страхованию военных рисков

В России начались выплаты в рамках механизмов компенсации ущерба и страхования от военных рисков, действующих на территориях новых регионов, Республики Крым и... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T20:14

2026-11-23T20:14

2026-11-23T20:14

минфин россии

выплаты и компенсации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В России начались выплаты в рамках механизмов компенсации ущерба и страхования от военных рисков, действующих на территориях новых регионов, Республики Крым и города Севастополя. Об этом сообщает Минфин России в своем канале в МАКС."Оформить страхование и обратиться за выплатами можно в том числе через офисы страховых организаций, расположенные на указанных территориях", – говорится в сообщении.Уточняется, что первые выплаты получили перевозчики товаров первой необходимости, автомобили которых пострадали. Механизм также распространяется на транспорт строительных организаций и сельхозпроизводителей.Кроме того, осуществлены первые страховые выплаты в рамках механизма страхования от военных рисков.Правительство РФ продлило до 1 апреля 2027 года срок подачи документов для получения компенсации. Это даст заявителям дополнительное время на подготовку и сбор необходимых документов.Ранее сообщалось, что перевозчикам Херсонской области доступна страховка от военных рисков. Новый механизм поддержки запустило Министерство финансов РФ.ВСУ регулярно бьют по гражданскому транспорту, в том числе по бензовозам, грузовикам с товарами гражданского назначения, пассажирским автобусам и легковым авто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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