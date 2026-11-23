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Массированные удары ВСУ по регионам России и условия применения ядерного оружия РФ: главное

Массированные удары ВСУ по регионам России и условия применения ядерного оружия РФ: главное - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Массированные удары ВСУ по регионам России и условия применения ядерного оружия РФ: главное

Массированные атаки киевских боевиков на регионы России. Условия применения ядерного оружия РФ против Украины и Запада. Какие гарантии Украине поддержит... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T22:55

2026-11-23T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Массированные атаки киевских боевиков на регионы России. Условия применения ядерного оружия РФ против Украины и Запада. Какие гарантии Украине поддержит президент США Дональд Трамп. В Крыму агент украинской разведки шпионил за экс-сотрудником МГБ. Дополнительное энергетическое оборудование направят в Крым и Севастополь.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымАтаки ВСУ на регионы РоссииНовошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) приостановил работу после массированной атаки на предприятие беспилотниками и ракетами. На территории НЗНП продолжается тушение пожара после удара ВСУ. Также пострадал жилой сектор.Резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска в Татарстане вновь подверглись удару беспилотников ВСУ.Киевские боевики атаковали беспилотниками Пермский край, поврежден промышленный объект. Один человек погиб и двое получили ранения.Один человек погиб и еще шестеро, в том числе трое детей, ранены ударами боевиков ВСУ по жилым домам и автомобилям в Луганской Народной Республике.Условия применения ядерного оружия против Украины и ЗападаРазвитие событий в ходе украинского кризиса пока не вызывало прямой необходимости использования Россией ядерного оружия. Но в ряде случаев Украина и страны НАТО уже создавали ситуации, при которых РФ могла нанести ядерный удар.При принятии подобных решений уполномоченное лицо, которым в соответствии с законом является верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, всегда руководствуется комплексным анализом всех факторов, соразмерностью между реально причиненным вредом и ответными мерами.Вариант гарантий безопасности Украине по мнению ТрампаПрезидент США Дональд Трамп поддержит только конкретные, надежные и документально закрепленные гарантии безопасности Украине, которые снижают вероятность новой войны и вовлечение в нее США. Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома Джаред Кушнер.Он подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины нельзя окончательно согласовать в отрыве от послевоенной архитектуры европейской безопасности. Эти два вопроса необходимо рассматривать вместе.Агент украинской разведки задержан в КрымуВ Крыму задержан завербованный украинскими спецслужбами россиянин, который шпионил за экс-сотрудником министерства госбезопасности ДНР с целью организации покушения на него.По данным ФСБ, злоумышленник через иностранный мессенджер инициативно установил конфиденциальные отношения с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. По заданию куратора фигурант передал противнику сведения о местонахождении на территории полуострова бывшего сотрудника министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики и адрес его проживания для дальнейшей ликвидации.Дополнительное энергооборудование для Крыма и СевастополяКрым, Севастополь, Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области получат дополнительное энергетическое оборудование. Об этом сообщил министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев на совещании, посвященном текущей ситуации в энергетическом комплексе данных регионов.В совещании приняли участие представители Минпромторга России, Минстроя России, региональных органов власти, компаний отрасли, а также ресурсоснабжающих и подрядных организаций.В частности, обсуждался вопрос поставки дополнительного энергетического оборудования и формирования запасов топлива и материально-технических ресурсов, необходимых для повышения устойчивости работы энергетической инфраструктуры.На отдельном контроле Минэнерго России находится вопрос прохождения осенне-зимнего периода с учетом оперативной обстановки, уточнили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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