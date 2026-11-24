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Дожди со снегом и мороз с сильным ветром: погода в Крыму 24 ноября
Дожди со снегом и мороз с сильным ветром: погода в Крыму 24 ноября - РИА Новости Крым, 24.11.2026
Дожди со снегом и мороз с сильным ветром: погода в Крыму 24 ноября
Во вторник на погоду Крыма будет оказывать влияние зона холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди с мокрым снегом, в горах снег, ночью местами сильные... РИА Новости Крым, 24.11.2026
2026-11-24T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник на погоду Крыма будет оказывать влияние зона холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди с мокрым снегом, в горах снег, ночью местами сильные осадки. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +6...+8 градусов.В Севастополе облачно. Дождь. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +6...+8.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +3...+5, днем от +5 до +8 градусов.По Крыму и Севастополю объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди со снегом и мороз с сильным ветром: погода в Крыму 24 ноября
В Крым 24 ноября холодный фронт принесет дожди со снегом и мороз с сильным ветром
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник на погоду Крыма будет оказывать влияние зона холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди с мокрым снегом, в горах снег, ночью местами сильные осадки. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 15-20 м/с, ночью в горах и на ЮБК 25-30 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +3…+8, в горах ночью и днем 0…-5 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +6...+8 градусов.
В Севастополе облачно. Дождь. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +6...+8.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +3...+5, днем от +5 до +8 градусов.
По Крыму
и Севастополю
объявлено экстренное предупреждение.
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