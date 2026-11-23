https://crimea.ria.ru/20261123/v-rossii-zapustili-pryamoy-telefon-doveriya-dlya-detey-1161303725.html

В России запустили прямой телефон доверия для детей

В России запустили прямой телефон доверия для детей - РИА Новости Крым, 23.11.2026

В России запустили прямой телефон доверия для детей

В России запущен телефон доверия для детей и родителей по прямому короткому номеру – 124. Об этом стало известно в ходе заседания Совета при правительстве по... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T19:37

2026-11-23T19:37

2026-11-23T19:37

правительство россии

татьяна голикова

новости

россия

детский телефон доверия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0c/16/1133726405_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_553fa79da8548624a156bc6a180e626b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В России запущен телефон доверия для детей и родителей по прямому короткому номеру – 124. Об этом стало известно в ходе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.Отмечается, что в 2026 году ежемесячно поступает более 83 тысяч подобных обращений.Также на заседании обсуждались вопросы сохранения психического здоровья детей и молодежи.Так, для выявления расстройств пищевого поведения проводится анкетирование детей старше 10 лет в рамках профилактических медицинских осмотров.Кроме того, Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей разработал рекомендации по здоровому образу жизни несовершеннолетних во время оздоровления и отдыха.Вместе с тем, принимаются меры по обеспечению правовой защиты, развитию культуры поведения в интернете и регулированию влияния цифрового контента на здоровье детей."Влияние цифрового контента на психику и поведение – это не только вопрос здоровья наших детей и будущих поколений и демографии, но и вопрос нашей национальной безопасности", – подчеркнула вице-премьер.Ранее в России разработали препарат для реабилитации пациентов с депрессией и посттравматическим синдромом. Регистрация препарата планируется в 2028 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России могут появиться корпоративные детсады при предприятияхВ 2027 году маткапитал в России суммарно превысит 1 млн рублейВ Крыму назвали главные условия для повышения рождаемости

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, татьяна голикова, новости, россия, детский телефон доверия