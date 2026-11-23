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В России запустили прямой телефон доверия для детей
В России запустили прямой телефон доверия для детей - РИА Новости Крым, 23.11.2026
В России запустили прямой телефон доверия для детей
В России запущен телефон доверия для детей и родителей по прямому короткому номеру – 124. Об этом стало известно в ходе заседания Совета при правительстве по... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В России запущен телефон доверия для детей и родителей по прямому короткому номеру – 124. Об этом стало известно в ходе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.Отмечается, что в 2026 году ежемесячно поступает более 83 тысяч подобных обращений.Также на заседании обсуждались вопросы сохранения психического здоровья детей и молодежи.Так, для выявления расстройств пищевого поведения проводится анкетирование детей старше 10 лет в рамках профилактических медицинских осмотров.Кроме того, Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей разработал рекомендации по здоровому образу жизни несовершеннолетних во время оздоровления и отдыха.Вместе с тем, принимаются меры по обеспечению правовой защиты, развитию культуры поведения в интернете и регулированию влияния цифрового контента на здоровье детей."Влияние цифрового контента на психику и поведение – это не только вопрос здоровья наших детей и будущих поколений и демографии, но и вопрос нашей национальной безопасности", – подчеркнула вице-премьер.Ранее в России разработали препарат для реабилитации пациентов с депрессией и посттравматическим синдромом. Регистрация препарата планируется в 2028 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России могут появиться корпоративные детсады при предприятияхВ 2027 году маткапитал в России суммарно превысит 1 млн рублейВ Крыму назвали главные условия для повышения рождаемости
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правительство россии, татьяна голикова, новости, россия, детский телефон доверия
В России запустили прямой телефон доверия для детей
В РФ запустили телефон доверия для детей и родителей по прямому короткому номеру
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В России запущен телефон доверия для детей и родителей по прямому короткому номеру – 124. Об этом стало известно в ходе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.
"Минтруд совместно с Минцифры и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, запустил телефон доверия по прямому короткому номеру – 124, куда за психологической консультацией могут обратиться дети, подростки, их родители", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Отмечается, что в 2026 году ежемесячно поступает более 83 тысяч подобных обращений.
Также на заседании обсуждались вопросы сохранения психического здоровья детей и молодежи.
Так, для выявления расстройств пищевого поведения проводится анкетирование детей старше 10 лет в рамках профилактических медицинских осмотров.
Кроме того, Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей разработал рекомендации по здоровому образу жизни несовершеннолетних во время оздоровления и отдыха.
Вместе с тем, принимаются меры по обеспечению правовой защиты, развитию культуры поведения в интернете и регулированию влияния цифрового контента на здоровье детей.
"Влияние цифрового контента на психику и поведение – это не только вопрос здоровья наших детей и будущих поколений и демографии, но и вопрос нашей национальной безопасности", – подчеркнула вице-премьер.
Ранее в России разработали
препарат для реабилитации пациентов с депрессией и посттравматическим синдромом. Регистрация препарата планируется в 2028 году.
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