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В Крыму собрали около 3 млн рублей пострадавшим от землетрясения в Турции

В Крыму собрали около 3 млн рублей пострадавшим от землетрясения в Турции - РИА Новости Крым, 17.02.2023

В Крыму собрали около 3 млн рублей пострадавшим от землетрясения в Турции

Мусульмане Крыма в течение десяти дней пожертвовали более 2,7 миллиона рублей для оказания помощи пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции. Об этом... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T17:03

2023-02-17T17:03

2023-02-17T17:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Мусульмане Крыма в течение десяти дней пожертвовали более 2,7 миллиона рублей для оказания помощи пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Духовном управлении мусульман Республики Крым и Севастополя.Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя совместно с Советом крымских татар при главе Республики Крым 7 февраля объявили сбор гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения. Сбор пожертвований осуществляется в мечетях региона, также благотворители могут перечислить деньги на счет Благотворительного фонда мусульман Крыма.В крымском муфтияте также отметили, что сумма в 2,7 млн рублей не окончательная, сбор средств продолжается.Ранее Духовное управление мусульман России сообщило, что по состоянию на 15 февраля созданный при ДУМ РФ Благотворительный фонд "Закят" собрал 59 млн рублей в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур.По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясенияСпустя 11 суток в Турции из-под завалов спасли девушкуБайкал трясет: в акватории озера произошло землетрясение в 5,9 балла

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2023

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