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Землетрясение в Турции – шестеро погибших и около 300 раненых - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Землетрясение в Турции – шестеро погибших и около 300 раненых
Землетрясение в Турции – шестеро погибших и около 300 раненых - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Землетрясение в Турции – шестеро погибших и около 300 раненых
Количество погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести, пострадавших уже 300. Об этом со ссылкой на газету Star сообщает РИА... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T08:59
2023-02-21T09:03
землетрясение в турции и сирии
турция
происшествия
в мире
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Количество погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести, пострадавших уже 300. Об этом со ссылкой на газету Star сообщает РИА Новости.Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в понедельник вечером сообщило о землетрясении в турецкой провинции Хатай магнитудой 6,4. С интервалом в несколько минут произошло еще одно, магнитудой 5,8. В результате происшествия в Турции обрушилась трасса, оказались разрушены несколько зданий, подтоплены улицы городов.По данным Минздрава Турции, пострадали около 300 человек.После происшествия власти страны предостерегли граждан от приближения к морю из-за риска повышения уровня воды.Последствия подземных толчков ощущались также на территории Израиля, Кипре, в Ливане и Египте.6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, а следом и тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и в Сирии. По словам президент Реджепа Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий в истории. Там погибли более 41 тысячи человек. В Сирии, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Количество афтершоков в Турции превысило норму в десять разЗемлю снова трясет: сильные толчки у берегов Курил и на КамчаткеЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
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РИА Новости Крым
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землетрясение в турции и сирии, турция, происшествия, в мире, новости, общество
Землетрясение в Турции – шестеро погибших и около 300 раненых

СМИ: число жертв землетрясений в турецкой провинции Хатай выросло до шести человек

08:59 21.02.2023 (обновлено: 09:03 21.02.2023)
 
© Sputnik TurkeyПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
© Sputnik Turkey
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Количество погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести, пострадавших уже 300. Об этом со ссылкой на газету Star сообщает РИА Новости.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в понедельник вечером сообщило о землетрясении в турецкой провинции Хатай магнитудой 6,4. С интервалом в несколько минут произошло еще одно, магнитудой 5,8. В результате происшествия в Турции обрушилась трасса, оказались разрушены несколько зданий, подтоплены улицы городов.
"Число погибших выросло до шести человек", - передала газета.
По данным Минздрава Турции, пострадали около 300 человек.
После происшествия власти страны предостерегли граждан от приближения к морю из-за риска повышения уровня воды.
Последствия подземных толчков ощущались также на территории Израиля, Кипре, в Ливане и Египте.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, а следом и тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и в Сирии. По словам президент Реджепа Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий в истории. Там погибли более 41 тысячи человек. В Сирии, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
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