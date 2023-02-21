https://crimea.ria.ru/20230221/zemletryasenie-v-turtsii--shestero-pogibshikh-i-okolo-300-ranenykh-1127113767.html

Землетрясение в Турции – шестеро погибших и около 300 раненых

Землетрясение в Турции – шестеро погибших и около 300 раненых - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Землетрясение в Турции – шестеро погибших и около 300 раненых

Количество погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести, пострадавших уже 300. Об этом со ссылкой на газету Star сообщает РИА... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T08:59

2023-02-21T08:59

2023-02-21T09:03

землетрясение в турции и сирии

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Количество погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести, пострадавших уже 300. Об этом со ссылкой на газету Star сообщает РИА Новости.Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в понедельник вечером сообщило о землетрясении в турецкой провинции Хатай магнитудой 6,4. С интервалом в несколько минут произошло еще одно, магнитудой 5,8. В результате происшествия в Турции обрушилась трасса, оказались разрушены несколько зданий, подтоплены улицы городов.По данным Минздрава Турции, пострадали около 300 человек.После происшествия власти страны предостерегли граждан от приближения к морю из-за риска повышения уровня воды.Последствия подземных толчков ощущались также на территории Израиля, Кипре, в Ливане и Египте.6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, а следом и тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и в Сирии. По словам президент Реджепа Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий в истории. Там погибли более 41 тысячи человек. В Сирии, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Количество афтершоков в Турции превысило норму в десять разЗемлю снова трясет: сильные толчки у берегов Курил и на КамчаткеЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые

https://crimea.ria.ru/20230220/novye-tolchki-v-turtsii-i-sirii---est-ranenye-razrusheniya-i-zatopleniya-1127112651.html

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в турции и сирии, турция, происшествия, в мире, новости, общество