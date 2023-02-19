https://crimea.ria.ru/20230219/kolichestvo-aftershokov-v-turtsii-prevysilo-normu-v-desyat-raz-1127078468.html

Количество афтершоков в Турции превысило норму в десять раз

Количество афтершоков в Турции превысило норму в десять раз - РИА Новости Крым, 19.02.2023

Количество афтершоков в Турции превысило норму в десять раз

Число повторных землетрясений после катастрофы 6 февраля в Турции превысило шесть тысяч, что составляет норму для четырехмесячного периода. Об этом заявил на... РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T16:38

2023-02-19T16:38

2023-02-19T16:38

землетрясение

землетрясение в турции и сирии

турция

в мире

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Число повторных землетрясений после катастрофы 6 февраля в Турции превысило шесть тысяч, что составляет норму для четырехмесячного периода. Об этом заявил на брифинге глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Орхан Татар. По последним данным, число погибших в результате катастрофических землетрясений в Турции 6 февраля превысило 41 тысячу человек. Выжившие под заваламиСегодня стало известно, что киргизские спасатели достали из-под завалов в Турции трех человек спустя 13 дней после разрушительного землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. За день до этого из завалов достали еще трех человек. В их числе ребенок. Ранее спасателям удалось достать из-под завалов 77-летнюю женщину, которая ждала помощи 212 часов. Кроме того, спустя 182 часа из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика. Еще одна спасенная - шестилетняя девочка провела под конструкциями многоквартирного дома 178 часов.149 часов под завалами в Хатае пришлось пережить и 35-летнему мужчине, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.Землетрясение в Турции: стоит ли опасаться крымчанам6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомбРанее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков предположил возможность землетрясения магнитудой больше шести баллов в Крыму. Он пояснил, что полуостров, как и Турция, входит в Альпийско-Гималайский сейсмический пояс, и поэтому повторение подобного события в регионе "принципиально возможно". Крымские сейсмологи фиксировали предвестники землетрясения в Турции еще в конце января. А волны от катастрофы 6 февраля дошли до Крыма и Сочи. На полуострове зафиксированы толчки в два балла, в Сочи - три балла. Читайте также на РИА Новости Крым:Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в ТурцииЖивотные Турции: спасатели и спасённые после землетрясенияФотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космоса

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, землетрясение в турции и сирии, турция, в мире, происшествия, общество