https://crimea.ria.ru/20230217/zemletryasenie-v-krymu-mozhet-privesti-k-vybrosu-metana-v-more---uchenye-1127034115.html

Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые

Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые

Крымские ученые не исключают, что в случае землетрясения со дна Черного моря может подняться метан. Об этом РИА Новости Крым рассказала старший научный... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T19:41

2023-02-17T19:41

2023-02-17T19:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Крымские ученые не исключают, что в случае землетрясения со дна Черного моря может подняться метан. Об этом РИА Новости Крым рассказала старший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Института биологии Южных морей Татьяна Малахова.С момента открытия метановых сипов в Черном море в 1989 году (сип — это естественный выход газов, в данном случае на морском дне), учеными установлены географические координаты свыше 4000 площадок и показано, что на больших глубинах газовые струи полностью растворяются в водной толще. А вот с площадок, расположенных на глубине менее 250 метров, метан может достигать поверхности.По ее словам, метан есть во всех морях Мирового океана в больших или меньших концентрациях. Объемы газа зависят от многих факторов: от типа осадочного материала, через который проходит газ, глубины, с которой он поднимается, а также от того, насколько много газа в полости. Как отмечает сотрудница института, метан не является токсичным газом. Однако он взрывоопасен. Его главный экологический эффект связан с уменьшением количества кислорода и появлением сероводорода в воде.Малахова отмечает, что в результате геологических катаклизмов с морского дна в атмосферу могут поступать огромные выбросы метана, которые потенциально могут иметь экологическую опасность.Метан искали на ЮБКВ ноябре прошлого года состоялся рейс научно-исследовательского судна "Профессор Водяницкий". Экспедиция искала струйные метановые газовыделения на шельфе у ЮБК."Для подробной гидроакустической съемки выбрали 14 площадок от бухты Ласпи до Феодосийского залива, которые захватывали глубины от 30 до 80 метров. В ходе съемки обнаружены новые районы газовой разгрузки у мыса Мартьян, у мыса Плака, у мыса Башенный и у мыса Ай-Тодор. В указанных районах происходят систематические газовыделения", - сообщила Татьяна Малахова.Когда горит метанИзвестно, что возгорание метана возможно при его 5 – 15% содержании в атмосфере. Метано-воздушная смесь с содержанием метана до 5% горит при наличии постоянного источника воспламенения. Смеси, содержащие метана около 15%, не взрываются, но горят спокойным пламенем при диффузионном притоке кислорода из окружающего зону горения воздуха."При большом содержании метана в атмосфере возможно факельное воспламенение. Случай такого воспламенения был зарегистрирован очевидцами во время 8-9 балльного Ялтинского землетрясения в 1927 года. Тогда вспышки пламени высотой до 500 м над поверхностью моря были зарегистрированы наблюдательным постом на мысе Лукулл, с Евпаторийского маяка и рейдовой службой Севастополя на Константиновском равелине", - резюмировала эксперт.Существует два основных типа метана: биогенный и термогенный. Биогенный метан вырабатывается в процессе жизнедеятельности микроорганизмов. Это происходит на относительно небольших глубинах и при комфортных для микроорганизмов температурах. "Выходы такого газа и мы, и другие коллеги часто наблюдали, и не только в Черном море. Термогенный газ формируется на больших глубинах под поверхностью земли (дна) при термохимических реакциях. Выход такого газа тоже наблюдается на Черноморском побережье, например, в бухте Ласпи, где была проведена первая экспедиция в серии запланированных в течение года", - говорит Татьяна Малахова.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами"Страшные цифры: число жертв землетрясения в Турции снова вырослоЗемлетрясение в Турции: ждать ли в Крыму и на Кубани толчков

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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