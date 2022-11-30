https://crimea.ria.ru/20221130/u-beregov-kryma-obnaruzheny-tri-rayona-s-metanovymi-fakelami-1125598807.html

У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами"

У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами" - РИА Новости Крым, 30.11.2022

У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами"

Российские ученые обнаружили новые источники метана, поднимающегося из глубины к поверхности в нескольких местах у побережья Крыма – только возле Ялты три... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T03:30

2022-11-30T03:30

2022-11-30T03:30

черное море

наука и технологии

крым

ялта

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости, Анна Петрова. Российские ученые обнаружили новые источники метана, поднимающегося из глубины к поверхности в нескольких местах у побережья Крыма – только возле Ялты три района с такими "факелами". Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник экспедиции, старший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ "Институт биологии южных морей" им. Ковалевского РАН Татьяна Малахова.Речь о так называемых пузырьковых выделениях метана, который поднимается к поверхности из толщи воды на глубине в несколько десятков метров. О том, что источники горючего газа есть в районе бухты Ласпи, недалеко от берега, ученые знали и раньше. Теперь они обнаружили три новых места, гораздо дальше от суши, на глубинах 30 – 80 м. Это районы у мысов Мартьян и Ай-Тодор, а также у побережья Алупки – все в радиусе Большой Ялты."Мы исследовали район от бухты Ласпи до Феодосийского залива. Обнаружены новые и подтверждены ранее известные точки газовыделений на шельфе этого участка. Пока по результату гидроакустических исследований и видеонаблюдений, проведенных с помощью подводных роботов, мы склоняемся к тому, что это газ биогенной природы", – рассказала Малахова.Ученый объясняет: в отличие от метана из недр, биогенный метан производят живущие в донных осадках микроорганизмы. К поверхности такой газ поднимается не сильными скоростными потоками-ключами, а в виде струек пузырьков: "что-то вроде джакузи".Это небольшие объемы и для промышленности не имеют значения. Однако то, что они в принципе есть, очень важно знать. Ведь газ способен выделяться в атмосферу, и эти районы "утечки" не представляют опасности лишь при нормальной сейсмической обстановке, отметила она.Кроме того, там, где выделяется пузырьковый газ, развиваются особые виды бактерий, которые могут повлиять на содержание кислорода в воде. При этом метан хоть и выделяется в атмосферу в небольших количествах, имеет эффект в разы больший, чем CO2.Ноябрьская "метановая" экспедиция на научно-исследовательском судне "Профессор Водяницкий" была первой такой комплексной за последние 10 лет. Длилась она 25 суток и объединила ученых из Севастополя (ИнБЮМ, ИПТС), Иркутска (Лимнологический институт Сибирского отделения РАН) и Владивостока (Тихоокеанский океанологический институт им. Ильичева Дальневосточного отделения РАН).Ранее ученые ИнБЮМ впервые за историю исследования Севастопольской бухты получили комплексные данные о наличии и "поведении" в акватории радиоактивного плутония, оценили риски и даже отметили его полезность для науки.

https://crimea.ria.ru/20221108/uchenye-nashli-v-krymu-sem-novykh-pescher-i-unikalnuyu-podzemnuyu-reku-1125264085.html

https://crimea.ria.ru/20221103/radioaktivnyy-plutoniy-v-sevastopolskoy-bukhte-okazalsya-polezen-1125218530.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

черное море, наука и технологии, крым, ялта