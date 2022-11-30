Рейтинг@Mail.ru
У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами" - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221130/u-beregov-kryma-obnaruzheny-tri-rayona-s-metanovymi-fakelami-1125598807.html
У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами"
У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами" - РИА Новости Крым, 30.11.2022
У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами"
Российские ученые обнаружили новые источники метана, поднимающегося из глубины к поверхности в нескольких местах у побережья Крыма – только возле Ялты три... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T03:30
2022-11-30T03:30
черное море
наука и технологии
крым
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1d/1125598673_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_21105484c227a27b509e652883763e4b.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости, Анна Петрова. Российские ученые обнаружили новые источники метана, поднимающегося из глубины к поверхности в нескольких местах у побережья Крыма – только возле Ялты три района с такими "факелами". Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник экспедиции, старший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ "Институт биологии южных морей" им. Ковалевского РАН Татьяна Малахова.Речь о так называемых пузырьковых выделениях метана, который поднимается к поверхности из толщи воды на глубине в несколько десятков метров. О том, что источники горючего газа есть в районе бухты Ласпи, недалеко от берега, ученые знали и раньше. Теперь они обнаружили три новых места, гораздо дальше от суши, на глубинах 30 – 80 м. Это районы у мысов Мартьян и Ай-Тодор, а также у побережья Алупки – все в радиусе Большой Ялты."Мы исследовали район от бухты Ласпи до Феодосийского залива. Обнаружены новые и подтверждены ранее известные точки газовыделений на шельфе этого участка. Пока по результату гидроакустических исследований и видеонаблюдений, проведенных с помощью подводных роботов, мы склоняемся к тому, что это газ биогенной природы", – рассказала Малахова.Ученый объясняет: в отличие от метана из недр, биогенный метан производят живущие в донных осадках микроорганизмы. К поверхности такой газ поднимается не сильными скоростными потоками-ключами, а в виде струек пузырьков: "что-то вроде джакузи".Это небольшие объемы и для промышленности не имеют значения. Однако то, что они в принципе есть, очень важно знать. Ведь газ способен выделяться в атмосферу, и эти районы "утечки" не представляют опасности лишь при нормальной сейсмической обстановке, отметила она.Кроме того, там, где выделяется пузырьковый газ, развиваются особые виды бактерий, которые могут повлиять на содержание кислорода в воде. При этом метан хоть и выделяется в атмосферу в небольших количествах, имеет эффект в разы больший, чем CO2.Ноябрьская "метановая" экспедиция на научно-исследовательском судне "Профессор Водяницкий" была первой такой комплексной за последние 10 лет. Длилась она 25 суток и объединила ученых из Севастополя (ИнБЮМ, ИПТС), Иркутска (Лимнологический институт Сибирского отделения РАН) и Владивостока (Тихоокеанский океанологический институт им. Ильичева Дальневосточного отделения РАН).Ранее ученые ИнБЮМ впервые за историю исследования Севастопольской бухты получили комплексные данные о наличии и "поведении" в акватории радиоактивного плутония, оценили риски и даже отметили его полезность для науки.
https://crimea.ria.ru/20221108/uchenye-nashli-v-krymu-sem-novykh-pescher-i-unikalnuyu-podzemnuyu-reku-1125264085.html
https://crimea.ria.ru/20221103/radioaktivnyy-plutoniy-v-sevastopolskoy-bukhte-okazalsya-polezen-1125218530.html
черное море
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Анна Петрова
Анна Петрова
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1d/1125598673_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_0bb42deca6f24db3c3cd9e442b3295b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, наука и технологии, крым, ялта
У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами"

Ученые обнаружили новые источники метана в трех местах у побережья Крыма

03:30 30.11.2022
 
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. Ковалевского РАНУченые обнаружили новые источники метана в трех местах у побережья Крыма
Ученые обнаружили новые источники метана в трех местах у побережья Крыма
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. Ковалевского РАН
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости, Анна Петрова. Российские ученые обнаружили новые источники метана, поднимающегося из глубины к поверхности в нескольких местах у побережья Крыма – только возле Ялты три района с такими "факелами". Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник экспедиции, старший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ "Институт биологии южных морей" им. Ковалевского РАН Татьяна Малахова.
Речь о так называемых пузырьковых выделениях метана, который поднимается к поверхности из толщи воды на глубине в несколько десятков метров. О том, что источники горючего газа есть в районе бухты Ласпи, недалеко от берега, ученые знали и раньше. Теперь они обнаружили три новых места, гораздо дальше от суши, на глубинах 30 – 80 м. Это районы у мысов Мартьян и Ай-Тодор, а также у побережья Алупки – все в радиусе Большой Ялты.
"Мы исследовали район от бухты Ласпи до Феодосийского залива. Обнаружены новые и подтверждены ранее известные точки газовыделений на шельфе этого участка. Пока по результату гидроакустических исследований и видеонаблюдений, проведенных с помощью подводных роботов, мы склоняемся к тому, что это газ биогенной природы", – рассказала Малахова.
Пещера в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 03:39
Ученые нашли в Крыму семь новых пещер и уникальную подземную реку
Ученый объясняет: в отличие от метана из недр, биогенный метан производят живущие в донных осадках микроорганизмы. К поверхности такой газ поднимается не сильными скоростными потоками-ключами, а в виде струек пузырьков: "что-то вроде джакузи".
Это небольшие объемы и для промышленности не имеют значения. Однако то, что они в принципе есть, очень важно знать. Ведь газ способен выделяться в атмосферу, и эти районы "утечки" не представляют опасности лишь при нормальной сейсмической обстановке, отметила она.

"Наш регион сейсмически активный, и если произойдет крупное землетрясение или какая-то тектоническая активность, то могут быть последствия – возгорание: газ при определенных концентрациях воспламеняется. У нас уже были такие случаи, например, Ялтинское 9-балльное землетрясение 1927 года, когда море загорелось из-за того, что вышло очень большое количество газа на поверхность. Подобные крупные землетрясения случаются раз в 100 лет. Вот в том числе и с этими целями мы ведем поисковые работы: чтобы закартировать эти районы пузырьковой разгрузки", – пояснила Малахова.

Кроме того, там, где выделяется пузырьковый газ, развиваются особые виды бактерий, которые могут повлиять на содержание кислорода в воде. При этом метан хоть и выделяется в атмосферу в небольших количествах, имеет эффект в разы больший, чем CO2.

"Метан, кроме того, что он энергетический, полезный ресурс, еще и один из газов, которые увеличивают парниковый эффект планеты. Он хотя и не первый в списке – стоит после углекислого газа и водяного пара, но эффект от него в 20 раз больший", – уточнила Малахова.

Ноябрьская "метановая" экспедиция на научно-исследовательском судне "Профессор Водяницкий" была первой такой комплексной за последние 10 лет. Длилась она 25 суток и объединила ученых из Севастополя (ИнБЮМ, ИПТС), Иркутска (Лимнологический институт Сибирского отделения РАН) и Владивостока (Тихоокеанский океанологический институт им. Ильичева Дальневосточного отделения РАН).
Ранее ученые ИнБЮМ впервые за историю исследования Севастопольской бухты получили комплексные данные о наличии и "поведении" в акватории радиоактивного плутония, оценили риски и даже отметили его полезность для науки.
Севастопольская бухта - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 08:25
Радиоактивный плутоний в Севастопольской бухте оказался полезен
 
Черное мореНаука и технологииКрымЯлта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:30У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами"
00:01Ветрено и туманно: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 30 ноября
22:08Главные события и заявления дня: 29 ноября
21:48Названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году
21:35В декабре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий
21:04В Севастополе не все школьники из Херсонщины идут учиться - омбудсмен
20:38Сабвуфер и прямоток могут стать вне закона: как отреагируют автолюбители
20:11Почти 50 улиц Симферополя останутся без света в среду
19:44НАТО рассматривает Черное море как элемент обороны - Блинкен
19:32Могут ли "азовцев"* в Турции использовать в провокациях против Крыма
19:01Каховка под обстрелом ВСУ: есть погибшие и пострадавшие
18:44На сколько подорожают крымские вина в 2023 году – прогноз
18:07В Севастополе определились с пособиями для детей мобилизованных
17:21Первый случай "свиного гриппа" зафиксирован в Крыму
17:07Обстрелы Белгородской области: повреждены дома, ЛЭП и газопровод
17:01В НАТО назвали виновных в подрыве Крымского моста
16:36Попова потребовала завершить вакцинацию от гриппа в Крыму до 5 декабря
15:56Заммэра Херсона задержан на Украине
15:36Есть ли у режима Зеленского силы для наступления на Крым
Лента новостейМолния