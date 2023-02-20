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На границе Сирии и Турции новое землетрясение магнитудой 6,3
На границе Сирии и Турции новое землетрясение магнитудой 6,3 - РИА Новости Крым, 20.02.2023
На границе Сирии и Турции новое землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции, сообщает РИА Новостии со ссылкой на Европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T20:11
2023-02-20T20:11
2023-02-20T20:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции, сообщает РИА Новостии со ссылкой на Европейский сейсмологический центр.По данным центра, новые толчки с очагом на глубине 2 км зафиксированы в 17.04 по времени UTC ( 20.04 мск), в девяти километрах от турецкой Антакьи и 75 километрах от сирийской Латакии.По данным местных СМИ, землетрясение ощутили жители нескольких сирийских провинций, а турецкий телеканал CNN Turk сообщил о новых разрушениях в провинции Хатай в Турции.Все о землетрясении в Турции и Сирии читайте по ссылке >>Ранее в понедельник турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило об увеличении числа погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции до 41 156 человек. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции. Подземные толчки, а следом и тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и в Сирии. По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий в истории. В Сирию по официальным данным погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым: В Турции снова произошло землетрясение Почти 300 часов под завалами: в Турции спасены еще три человека Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
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турция, сирия, землетрясение, землетрясение в турции и сирии, происшествия, в мире, новости, общество
На границе Сирии и Турции новое землетрясение магнитудой 6,3
На границе Сирии и Турции произошло новое землетрясение магнитудой 6,3
20:11 20.02.2023 (обновлено: 20:30 20.02.2023)