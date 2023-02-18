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В Турции снова произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 18.02.2023
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В Турции снова произошло землетрясение
В Турции снова произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 18.02.2023
В Турции снова произошло землетрясение
В Турции произошло новое землетрясение. Толчки зафиксировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T23:15
2023-02-18T23:29
землетрясение в турции и сирии
турция
происшествия
новости
в мире
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА новости Крым. В Турции произошло новое землетрясение. Толчки зафиксировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.Уточняется, что эпицентр располагался в 54 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 10 км.Ранее в субботу глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции Юнус Сезер сообщил, что число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек, еще почти 110 тысяч пострадали.В пятницу, 16 февраля, сейсмологи фиксировали толчки магнитудой 5 в провинции Хатай. Сообщалось о разрушении нескольких зданий, которые пострадали в результате землетрясений 6 февраля.При этом под завалами разрушенных зданий все еще продолжают находить выживших. Утром спасателям удалось отыскать троих выживших, спустя почти 300 часов после первых толчков.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли сильные разрушения. После первых сильных землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В пятницу в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате толчков оказались разрушены еще несколько зданий.Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур.По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеЗемлю снова трясет: сильные толчки у берегов Курил и на КамчаткеВ Крыму собрали около 3 млн рублей пострадавшим от землетрясения в Турции
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землетрясение в турции и сирии, турция, происшествия, новости, в мире, общество
В Турции снова произошло землетрясение

На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,2

23:15 18.02.2023 (обновлено: 23:29 18.02.2023)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий землетрясения продолжается в Турции
Ликвидация последствий землетрясения продолжается в Турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА новости Крым. В Турции произошло новое землетрясение. Толчки зафиксировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
"Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции в субботу", - говорится в сообщении организации.
Уточняется, что эпицентр располагался в 54 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее в субботу глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции Юнус Сезер сообщил, что число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек, еще почти 110 тысяч пострадали.
Спасатели извлекают собаку по кличке Памук из-под обломков рухнувшего здания в Хатае 9 февраля 2023 года, через три дня после сильного землетрясения - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 21:01
Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясения
В пятницу, 16 февраля, сейсмологи фиксировали толчки магнитудой 5 в провинции Хатай. Сообщалось о разрушении нескольких зданий, которые пострадали в результате землетрясений 6 февраля.
При этом под завалами разрушенных зданий все еще продолжают находить выживших. Утром спасателям удалось отыскать троих выживших, спустя почти 300 часов после первых толчков.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли сильные разрушения. После первых сильных землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В пятницу в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате толчков оказались разрушены еще несколько зданий.
Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур.
По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
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Землетрясение в Турции и СирииТурцияПроисшествияНовостиВ миреОбщество
 
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