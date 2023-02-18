Число жертв землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек
Более 150 тысяч погибших и раненых: число пострадавших от землетрясений в Турции растет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек, еще почти 110 тысяч пострадали. Об этом во время брифинга в субботу сообщил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции Юнус Сезер.
"На данный момент число погибших составило 40 642 человека. Пострадали 108 068 человек", – сказал Сезер и добавил, что из зоны бедствия эвакуированы более 430 тысяч жителей.
При этом под завалами разрушенных зданий все еще продолжают находить выживших. Утром стало известно, что спасателям удалось отыскать троих выживших, спустя почти 300 часов после первых толчков.
Истории спасения
Еще одно чудесное спасение произошло в четверг 16 февраля в городе Кахраманмараш. Так спустя 248 часов после землетрясения извлекли девушку. Днем ранее спасателям удалось достать из-под завалов 77-летнюю Фатму Гюнгер, которая ждала помощи 212 часов. В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика, который провел под разрушенным зданием 182 часа. А 13 февраля сотрудники киргизского МЧС сообщили о спасении 38-летней Хадиче Ахар. Женщина находилась в доме в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараш. По данным телеканала TRT Haber, в тот же день стало известно об еще одной выжившей – шестилетней девочке, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов. В Хатае 35-летний мужчина провел под завалами 149 часов, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли сильные разрушения. После первых сильных землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В пятницу в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате толчков оказались разрушены еще несколько зданий.
Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур.
По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
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