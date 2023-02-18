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Число жертв землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек - РИА Новости Крым, 18.02.2023
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Число жертв землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек
Число жертв землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Число жертв землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек, еще почти 110 тысяч пострадали. Об этом во время брифинга в субботу сообщил глава РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T17:29
2023-02-18T17:29
турция
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
в мире
происшествия
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек, еще почти 110 тысяч пострадали. Об этом во время брифинга в субботу сообщил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции Юнус Сезер.При этом под завалами разрушенных зданий все еще продолжают находить выживших. Утром стало известно, что спасателям удалось отыскать троих выживших, спустя почти 300 часов после первых толчков.Истории спасенияЕще одно чудесное спасение произошло в четверг 16 февраля в городе Кахраманмараш. Так спустя 248 часов после землетрясения извлекли девушку. Днем ранее спасателям удалось достать из-под завалов 77-летнюю Фатму Гюнгер, которая ждала помощи 212 часов. В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика, который провел под разрушенным зданием 182 часа. А 13 февраля сотрудники киргизского МЧС сообщили о спасении 38-летней Хадиче Ахар. Женщина находилась в доме в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараш. По данным телеканала TRT Haber, в тот же день стало известно об еще одной выжившей – шестилетней девочке, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов. В Хатае 35-летний мужчина провел под завалами 149 часов, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли сильные разрушения. После первых сильных землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В пятницу в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате толчков оказались разрушены еще несколько зданий.Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур.По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеЗемлю снова трясет: сильные толчки у берегов Курил и на КамчаткеВ Крыму собрали около 3 млн рублей пострадавшим от землетрясения в Турции
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РИА Новости Крым
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96
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турция, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, в мире, происшествия, новости, общество
Число жертв землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек

Более 150 тысяч погибших и раненых: число пострадавших от землетрясений в Турции растет

17:29 18.02.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий землетрясения продолжается в Турции
Ликвидация последствий землетрясения продолжается в Турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек, еще почти 110 тысяч пострадали. Об этом во время брифинга в субботу сообщил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции Юнус Сезер.

"На данный момент число погибших составило 40 642 человека. Пострадали 108 068 человек", – сказал Сезер и добавил, что из зоны бедствия эвакуированы более 430 тысяч жителей.

При этом под завалами разрушенных зданий все еще продолжают находить выживших. Утром стало известно, что спасателям удалось отыскать троих выживших, спустя почти 300 часов после первых толчков.

Истории спасения

Еще одно чудесное спасение произошло в четверг 16 февраля в городе Кахраманмараш. Так спустя 248 часов после землетрясения извлекли девушку. Днем ранее спасателям удалось достать из-под завалов 77-летнюю Фатму Гюнгер, которая ждала помощи 212 часов. В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика, который провел под разрушенным зданием 182 часа. А 13 февраля сотрудники киргизского МЧС сообщили о спасении 38-летней Хадиче Ахар. Женщина находилась в доме в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараш. По данным телеканала TRT Haber, в тот же день стало известно об еще одной выжившей – шестилетней девочке, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов. В Хатае 35-летний мужчина провел под завалами 149 часов, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.
город Адыйаман, разбор завалов после землетрясения в Турции
15:01
Почти 300 часов под завалами: в Турции спасены еще три человека
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли сильные разрушения. После первых сильных землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В пятницу в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате толчков оказались разрушены еще несколько зданий.
Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур.
По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
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