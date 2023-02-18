https://crimea.ria.ru/20230218/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-prevysilo-40-tysyach-chelovek-1127068343.html

Число жертв землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек

Число жертв землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек - РИА Новости Крым, 18.02.2023

Число жертв землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек, еще почти 110 тысяч пострадали. Об этом во время брифинга в субботу сообщил глава РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T17:29

2023-02-18T17:29

2023-02-18T17:29

турция

землетрясение в турции и сирии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек, еще почти 110 тысяч пострадали. Об этом во время брифинга в субботу сообщил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции Юнус Сезер.При этом под завалами разрушенных зданий все еще продолжают находить выживших. Утром стало известно, что спасателям удалось отыскать троих выживших, спустя почти 300 часов после первых толчков.Истории спасенияЕще одно чудесное спасение произошло в четверг 16 февраля в городе Кахраманмараш. Так спустя 248 часов после землетрясения извлекли девушку. Днем ранее спасателям удалось достать из-под завалов 77-летнюю Фатму Гюнгер, которая ждала помощи 212 часов. В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика, который провел под разрушенным зданием 182 часа. А 13 февраля сотрудники киргизского МЧС сообщили о спасении 38-летней Хадиче Ахар. Женщина находилась в доме в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараш. По данным телеканала TRT Haber, в тот же день стало известно об еще одной выжившей – шестилетней девочке, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов. В Хатае 35-летний мужчина провел под завалами 149 часов, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате в ряде провинций страны произошли сильные разрушения. После первых сильных землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В пятницу в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов, в результате толчков оказались разрушены еще несколько зданий.Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур.По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеЗемлю снова трясет: сильные толчки у берегов Курил и на КамчаткеВ Крыму собрали около 3 млн рублей пострадавшим от землетрясения в Турции

https://crimea.ria.ru/20230218/pochti-300-chasov-pod-zavalami-v-turtsii-spaseny-esche-tri-cheloveka-1127066433.html

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