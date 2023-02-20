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Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 41 156
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 41 156 - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 41 156
Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 41 156. Об этом со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD)... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T14:43
2023-02-20T14:43
2023-02-20T14:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 41 156. Об этом со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) страны сообщает РИА Новости.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции. Подземные толчки, а следом и тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и в Сирии. По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий в истории.Тысячи афтершоковЧисло повторных землетрясений после катастрофы 6 февраля в Турции превысило шесть тысяч. Это норма для четырехмесячного периода, но никак не для двух недель, заявил на брифинге глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Орхан Татар.Несмотря на прошедшие недели, спасатели находят под завалами живых людей. Накануне киргизские спасатели достали из-под завалов в Турции трех человек, они живы спустя 13 дней после ЧП. За день до этого в разрушенных зданиях нашли еще троих выживших, в их числе ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Новое землетрясение в Турции – рухнули зданияСпустя 11 суток в Турции из-под завалов спасли девушкуЧисло жертв землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек
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РИА Новости Крым
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Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 41 156
Власти Турции: число погибших при землетрясениях выросло до 41 156