https://crimea.ria.ru/20230220/novye-tolchki-v-turtsii-i-sirii---est-ranenye-razrusheniya-i-zatopleniya-1127112651.html

Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопления

Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопления - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопления

В результате мощных толчков в понедельник в Сирии пострадали шесть человек, в Турции обрушилась трасса, разрушены несколько зданий, подтоплены улицы городов,... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T22:05

2023-02-20T22:05

2023-02-20T22:05

землетрясение в турции и сирии

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В результате мощных толчков в понедельник в Сирии пострадали шесть человек, в Турции обрушилась трасса, разрушены несколько зданий, подтоплены улицы городов, сообщает РИА Новости.Пострадавшие в СирииСо ссылкой на агентство САНА, издание сообщает о шести пострадавших в сирийском городе Алеппо. Отмечается, что люди травмированы в результате падения камней со зданий во время вечернего землетрясения. Пострадавшие госпитализированы. Об их состоянии к этому времени не сообщается.Телеканал "Хабертюрк" утверждает, что в районе Дефне есть разрушенные дома. Люди выбегают на улицы, опасаясь за свою жизнь. Сообщается также о жителях, оказавшихся под завалами разрушившихся зданий.Все о землетрясении в Турции и Сирии читайте по ссылке >>Что происходит в ТурцииВ турецкой провинции Хатай новые толчки в понедельник спровоцировали обрушение трассы, соединяющей города Антакью в Искендерун, а в самой Антакье обрушилось несколько зданий, которым удалось устоять после землетрясений 6 февраля. Сообщается также о затоплении части города Искендерун из-за поднявшегося уровня моря.Власти Турции предостерегли граждан от приближения к морю из-за риска повышения уровня воды.Сразу два сильных толчкаУправление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) вечером в понедельник информировало о землетрясении в турецкой провинции Хатай магнитудой 6,4. С интервалом в несколько минут произошел подземный толчок магнитудой 5,8.Подземные толчки после этого ощущались и на территории Израиля, а также на Кипре, в Ливане и Египте. О материальном ущербе или пострадавших в этих регионах не сообщается.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавина в горах и подъем уровня рек - что происходит в СочиВ Турции снова произошло землетрясениеВ Крыму собрали около 3 млн рублей пострадавшим от землетрясения в Турции

https://crimea.ria.ru/20230220/na-granitse-sirii-i-turtsii-zemletryasenie-magnitudoy-63-1127109753.html

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египет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в турции и сирии, землетрясение, турция, израиль, происшествия, общество, в мире, новости, сирия, египет