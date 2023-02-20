https://crimea.ria.ru/20230220/novye-tolchki-v-turtsii-i-sirii---est-ranenye-razrusheniya-i-zatopleniya-1127112651.html
Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопления
Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопления - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопления
В результате мощных толчков в понедельник в Сирии пострадали шесть человек, в Турции обрушилась трасса, разрушены несколько зданий, подтоплены улицы городов,... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T22:05
2023-02-20T22:05
2023-02-20T22:05
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
турция
израиль
происшествия
общество
в мире
новости
сирия
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/14/1127112440_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4cac1e8615a960742a984b02dcd58945.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В результате мощных толчков в понедельник в Сирии пострадали шесть человек, в Турции обрушилась трасса, разрушены несколько зданий, подтоплены улицы городов, сообщает РИА Новости.Пострадавшие в СирииСо ссылкой на агентство САНА, издание сообщает о шести пострадавших в сирийском городе Алеппо. Отмечается, что люди травмированы в результате падения камней со зданий во время вечернего землетрясения. Пострадавшие госпитализированы. Об их состоянии к этому времени не сообщается.Телеканал "Хабертюрк" утверждает, что в районе Дефне есть разрушенные дома. Люди выбегают на улицы, опасаясь за свою жизнь. Сообщается также о жителях, оказавшихся под завалами разрушившихся зданий.Все о землетрясении в Турции и Сирии читайте по ссылке >>Что происходит в ТурцииВ турецкой провинции Хатай новые толчки в понедельник спровоцировали обрушение трассы, соединяющей города Антакью в Искендерун, а в самой Антакье обрушилось несколько зданий, которым удалось устоять после землетрясений 6 февраля. Сообщается также о затоплении части города Искендерун из-за поднявшегося уровня моря.Власти Турции предостерегли граждан от приближения к морю из-за риска повышения уровня воды.Сразу два сильных толчкаУправление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) вечером в понедельник информировало о землетрясении в турецкой провинции Хатай магнитудой 6,4. С интервалом в несколько минут произошел подземный толчок магнитудой 5,8.Подземные толчки после этого ощущались и на территории Израиля, а также на Кипре, в Ливане и Египте. О материальном ущербе или пострадавших в этих регионах не сообщается.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавина в горах и подъем уровня рек - что происходит в СочиВ Турции снова произошло землетрясениеВ Крыму собрали около 3 млн рублей пострадавшим от землетрясения в Турции
https://crimea.ria.ru/20230220/na-granitse-sirii-i-turtsii-zemletryasenie-magnitudoy-63-1127109753.html
турция
израиль
сирия
египет
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/14/1127112440_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b807cafde30cf63f9f17040a9e4eaf1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в турции и сирии, землетрясение, турция, израиль, происшествия, общество, в мире, новости, сирия, египет
Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопления
Новое землетрясение на границе Сирии и Турции ощущалось на Кипре, в Израиле, Египте, Ливии
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В результате мощных толчков в понедельник в Сирии пострадали шесть человек, в Турции обрушилась трасса, разрушены несколько зданий, подтоплены улицы городов, сообщает РИА Новости.
Пострадавшие в Сирии
Со ссылкой на агентство САНА, издание сообщает о шести пострадавших в сирийском городе Алеппо. Отмечается, что люди травмированы в результате падения камней со зданий во время вечернего землетрясения. Пострадавшие госпитализированы. Об их состоянии к этому времени не сообщается.
Телеканал "Хабертюрк" утверждает, что в районе Дефне есть разрушенные дома. Люди выбегают на улицы, опасаясь за свою жизнь. Сообщается также о жителях, оказавшихся под завалами разрушившихся зданий.
Что происходит в Турции
В турецкой провинции Хатай новые толчки в понедельник спровоцировали обрушение трассы, соединяющей города Антакью в Искендерун, а в самой Антакье обрушилось несколько зданий, которым удалось устоять после землетрясений 6 февраля. Сообщается также о затоплении части города Искендерун из-за поднявшегося уровня моря.
Власти Турции предостерегли граждан от приближения к морю из-за риска повышения уровня воды.
"Ввиду риска повышения уровня моря до 50 сантиметров после землетрясений просьба к гражданам не приближаться к берегу моря", - сообщается в заявлении AFAD.
Сразу два сильных толчка
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) вечером в понедельник информировало о землетрясении в турецкой провинции Хатай
магнитудой 6,4. С интервалом в несколько минут произошел подземный толчок магнитудой 5,8.
Подземные толчки после этого ощущались и на территории Израиля, а также на Кипре, в Ливане и Египте. О материальном ущербе или пострадавших в этих регионах не сообщается.
Читайте также на РИА Новости Крым: