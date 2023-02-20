https://crimea.ria.ru/20230220/lavina-v-gorakh-i-podem-urovnya-rek---chto-proiskhodit-v-sochi-1127112162.html

Лавина в горах и подъем уровня рек - что происходит в Сочи

Лавина в горах и подъем уровня рек - что происходит в Сочи - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Лавина в горах и подъем уровня рек - что происходит в Сочи

Лавина, сошедшая в горах Сочи, повредила ограждения и коммуникации, ведущие к Олимпийской деревне. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T21:37

2023-02-20T21:37

2023-02-20T21:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Лавина, сошедшая в горах Сочи, повредила ограждения и коммуникации, ведущие к Олимпийской деревне. Об этом сообщает оперштаб Кубани.К месту схода лавины доставляют материалы и технику для ремонта, к которому приступят, когда погода не будет угрожать жизни специалистов.Ливни, сели и оползниПо данным оперштаба Кубани, сель сошел и в районе села Калиновое Озеро в Сочи. Движение временно перекрыто, рабочие расчищают дорогу.Из-за сильного ливня в реке Мацеста Хостинского района, а также на реках Куапсе и Чемит Лазаревского района Сочи, зафиксирован подъем уровня воды до неблагоприятной отметки. На реке Аше в районе села Хаджико – до опасных явлений.В селе Каткова Щель частично подмыта переправа через реку Чемит. К восстановлению специалисты приступят, когда закончится дождь.Как сообщалось ранее, обрушение части федеральной автодороги Джубга – Сочи произошло из-за схода грунта, который образовался после обильных ливней. На участке организовано реверсивное движение транспорта. Специалисты выполняют обследование поврежденного участка дороги. К восстановительным работам приступят с наступлением подходящих погодных условий.Оползень также сошел во дворы трех домов в селе Дедеркой. По информации администрации Туапсинского района, домам ничего не угрожает. В ближайшее время на место направят технику для ликвидации оползня.Из-за выпавших осадков отмечается подъем уровня воды в реке Псекупс. В связи с этим организовано оповещение жителей ряда микрорайонов, которые находятся в зоне возможного подтопления.На случай эвакуации оборудован пункт временного размещения на базе школы № 11 в поселке Мирном по улице Новой.Стихия продолжит бушеватьРежим повышенной готовности в Краснодарском крае из-за непогоды продлили до 21 февраля. По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в регионе ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром.В предгорных районах и горах ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в горах местами очень сильный снег, на дорогах гололедица.На юго-западных притоках р. Кубань (Горячий ключ, Северский, Абинский районы) на реках юго-восточной территории (Апшеронский, Белореченский, Мостовской районы) и Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Оползень разрушил участок федеральной трассы на КубаниОползень разрушил дорогу в Алуште Пятиэтажка в Сочи пошла трещинами, людей экстренно эвакуировали

https://crimea.ria.ru/20230219/krymu-dva-dnya-budet-shtormit-1127073954.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, погода, новости, общество, происшествия