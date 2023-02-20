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Лавина в горах и подъем уровня рек - что происходит в Сочи - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Лавина в горах и подъем уровня рек - что происходит в Сочи
Лавина в горах и подъем уровня рек - что происходит в Сочи - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Лавина в горах и подъем уровня рек - что происходит в Сочи
Лавина, сошедшая в горах Сочи, повредила ограждения и коммуникации, ведущие к Олимпийской деревне. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T21:37
2023-02-20T21:37
сочи
погода
новости
общество
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Лавина, сошедшая в горах Сочи, повредила ограждения и коммуникации, ведущие к Олимпийской деревне. Об этом сообщает оперштаб Кубани.К месту схода лавины доставляют материалы и технику для ремонта, к которому приступят, когда погода не будет угрожать жизни специалистов.Ливни, сели и оползниПо данным оперштаба Кубани, сель сошел и в районе села Калиновое Озеро в Сочи. Движение временно перекрыто, рабочие расчищают дорогу.Из-за сильного ливня в реке Мацеста Хостинского района, а также на реках Куапсе и Чемит Лазаревского района Сочи, зафиксирован подъем уровня воды до неблагоприятной отметки. На реке Аше в районе села Хаджико – до опасных явлений.В селе Каткова Щель частично подмыта переправа через реку Чемит. К восстановлению специалисты приступят, когда закончится дождь.Как сообщалось ранее, обрушение части федеральной автодороги Джубга – Сочи произошло из-за схода грунта, который образовался после обильных ливней. На участке организовано реверсивное движение транспорта. Специалисты выполняют обследование поврежденного участка дороги. К восстановительным работам приступят с наступлением подходящих погодных условий.Оползень также сошел во дворы трех домов в селе Дедеркой. По информации администрации Туапсинского района, домам ничего не угрожает. В ближайшее время на место направят технику для ликвидации оползня.Из-за выпавших осадков отмечается подъем уровня воды в реке Псекупс. В связи с этим организовано оповещение жителей ряда микрорайонов, которые находятся в зоне возможного подтопления.На случай эвакуации оборудован пункт временного размещения на базе школы № 11 в поселке Мирном по улице Новой.Стихия продолжит бушеватьРежим повышенной готовности в Краснодарском крае из-за непогоды продлили до 21 февраля. По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в регионе ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром.В предгорных районах и горах ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в горах местами очень сильный снег, на дорогах гололедица.На юго-западных притоках р. Кубань (Горячий ключ, Северский, Абинский районы) на реках юго-восточной территории (Апшеронский, Белореченский, Мостовской районы) и Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Оползень разрушил участок федеральной трассы на КубаниОползень разрушил дорогу в Алуште Пятиэтажка в Сочи пошла трещинами, людей экстренно эвакуировали
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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сочи, погода, новости, общество, происшествия
Лавина в горах и подъем уровня рек - что происходит в Сочи

Лавины, оползень, подъем уровня рек: каких бед непогода натворила в Сочи

21:37 20.02.2023
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения МЧС РФ по спасению людей из-под лавины
Учения МЧС РФ по спасению людей из-под лавины - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Лавина, сошедшая в горах Сочи, повредила ограждения и коммуникации, ведущие к Олимпийской деревне. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"На саннобобслейной трассе на Красной Поляне сошла лавина по селеотводу, пострадало ограждение и коммуникации. По предварительной информации, пострадавших среди спортсменов и сотрудников нет", - говорится в сообщении ведомства.
К месту схода лавины доставляют материалы и технику для ремонта, к которому приступят, когда погода не будет угрожать жизни специалистов.

Ливни, сели и оползни

По данным оперштаба Кубани, сель сошел и в районе села Калиновое Озеро в Сочи. Движение временно перекрыто, рабочие расчищают дорогу.
Из-за сильного ливня в реке Мацеста Хостинского района, а также на реках Куапсе и Чемит Лазаревского района Сочи, зафиксирован подъем уровня воды до неблагоприятной отметки. На реке Аше в районе села Хаджико – до опасных явлений.
В селе Каткова Щель частично подмыта переправа через реку Чемит. К восстановлению специалисты приступят, когда закончится дождь.
Как сообщалось ранее, обрушение части федеральной автодороги Джубга – Сочи произошло из-за схода грунта, который образовался после обильных ливней. На участке организовано реверсивное движение транспорта. Специалисты выполняют обследование поврежденного участка дороги. К восстановительным работам приступят с наступлением подходящих погодных условий.
Оползень также сошел во дворы трех домов в селе Дедеркой. По информации администрации Туапсинского района, домам ничего не угрожает. В ближайшее время на место направят технику для ликвидации оползня.
Из-за выпавших осадков отмечается подъем уровня воды в реке Псекупс. В связи с этим организовано оповещение жителей ряда микрорайонов, которые находятся в зоне возможного подтопления.
На случай эвакуации оборудован пункт временного размещения на базе школы № 11 в поселке Мирном по улице Новой.

Стихия продолжит бушевать

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае из-за непогоды продлили до 21 февраля. По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в регионе ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром.
В предгорных районах и горах ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в горах местами очень сильный снег, на дорогах гололедица.
На юго-западных притоках р. Кубань (Горячий ключ, Северский, Абинский районы) на реках юго-восточной территории (Апшеронский, Белореченский, Мостовской районы) и Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.
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