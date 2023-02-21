https://crimea.ria.ru/20230221/zhertvami-strashnykh-zemletryaseniy-v-turtsii-stali-bolee-42-tysyach-chelovek-1127136383.html

Жертвами страшных землетрясений в Турции стали более 42 тысяч человек

Жертвами страшных землетрясений в Турции стали более 42 тысяч человек - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Жертвами страшных землетрясений в Турции стали более 42 тысяч человек

Количество погибших при разрушительных землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 42 310. Об этом во вторник сообщили в управлении по ликвидации... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T18:03

2023-02-21T18:03

2023-02-21T18:03

землетрясение в турции и сирии

турция

в мире

происшествия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Количество погибших при разрушительных землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 42 310. Об этом во вторник сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.По данным агентства Anadolu, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о разрушении более 139 тысяч домов. Некоторые их них серьезно повреждены, другие же требуют сноса. В устранении последствий бедствия на данный момент задействована 271 тысяча сотрудников различных структур. Турецкий лидер напомнил, что спасены более 115 тысяч жителей, находившихся в зоне бедствия.Все о землетрясении в Турции и Сирии читайте по ссылке >>Накануне управление по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило о новом землетрясении в турецкой провинции Хатай магнитудой 6,4. С интервалом в несколько минут произошло еще одно, магнитудой 5,8. В результате происшествия в Турции обрушилась трасса, оказались разрушены несколько зданий, подтоплены улицы городов. Погибли шесть человек и ранены около 300.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопленияВ Крыму собрали около 3 млн рублей пострадавшим от землетрясения в ТурцииЗемлетрясение произошло в Иране

турция

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в турции и сирии, турция, в мире, происшествия, общество, новости