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Жертвами страшных землетрясений в Турции стали более 42 тысяч человек - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Жертвами страшных землетрясений в Турции стали более 42 тысяч человек
Жертвами страшных землетрясений в Турции стали более 42 тысяч человек - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Жертвами страшных землетрясений в Турции стали более 42 тысяч человек
Количество погибших при разрушительных землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 42 310. Об этом во вторник сообщили в управлении по ликвидации... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T18:03
2023-02-21T18:03
землетрясение в турции и сирии
турция
в мире
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Количество погибших при разрушительных землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 42 310. Об этом во вторник сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.По данным агентства Anadolu, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о разрушении более 139 тысяч домов. Некоторые их них серьезно повреждены, другие же требуют сноса. В устранении последствий бедствия на данный момент задействована 271 тысяча сотрудников различных структур. Турецкий лидер напомнил, что спасены более 115 тысяч жителей, находившихся в зоне бедствия.Все о землетрясении в Турции и Сирии читайте по ссылке &gt;&gt;Накануне управление по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило о новом землетрясении в турецкой провинции Хатай магнитудой 6,4. С интервалом в несколько минут произошло еще одно, магнитудой 5,8. В результате происшествия в Турции обрушилась трасса, оказались разрушены несколько зданий, подтоплены улицы городов. Погибли шесть человек и ранены около 300.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопленияВ Крыму собрали около 3 млн рублей пострадавшим от землетрясения в ТурцииЗемлетрясение произошло в Иране
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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землетрясение в турции и сирии, турция, в мире, происшествия, общество, новости
Жертвами страшных землетрясений в Турции стали более 42 тысяч человек

Управление ЧС Турции: число жертв землетрясений превысило 42 тысячи

18:03 21.02.2023
 
© Sertac Kayar, Sputnik TurkeyПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
© Sertac Kayar, Sputnik Turkey
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Количество погибших при разрушительных землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 42 310. Об этом во вторник сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
"Согласно последним данным, в результате землетрясений, затронувших провинции Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг, погибли 42 310 граждан. Из зоны бедствия вывезены более 448 тысяч человек", - говорится в сообщении.
По данным агентства Anadolu, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о разрушении более 139 тысяч домов. Некоторые их них серьезно повреждены, другие же требуют сноса. В устранении последствий бедствия на данный момент задействована 271 тысяча сотрудников различных структур. Турецкий лидер напомнил, что спасены более 115 тысяч жителей, находившихся в зоне бедствия.
Все о землетрясении в Турции и Сирии читайте по ссылке >>
Накануне управление по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило о новом землетрясении в турецкой провинции Хатай магнитудой 6,4. С интервалом в несколько минут произошло еще одно, магнитудой 5,8. В результате происшествия в Турции обрушилась трасса, оказались разрушены несколько зданий, подтоплены улицы городов. Погибли шесть человек и ранены около 300.
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