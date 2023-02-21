Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение произошло в Иране - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230221/zemletryasenie-proizoshlo-v-irane-1127114852.html
Землетрясение произошло в Иране
Землетрясение произошло в Иране - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Землетрясение произошло в Иране
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник утром в Южном Иране. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр. РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T09:58
2023-02-21T10:00
иран
землетрясение
происшествия
в мире
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111750/24/1117502421_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_625f7e6a43cc7ff2a2f0dd1d4491bde7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник утром в Южном Иране. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр.Подземные толчки зафиксированы в 268 км к северо-западу от города Аджман и в 113 км к западо-северо-западу от Бендер-Аббаса (Иран), в котором проживают 352 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км.Сообщения о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступали.Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в понедельник вечером сообщило о землетрясении в турецкой провинции Хатай магнитудой 6,4. С интервалом в несколько минут произошло еще одно, магнитудой 5,8. В результате происшествия в Турции обрушилась трасса, оказались разрушены несколько зданий, подтоплены улицы городов. Количество погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести, пострадавших уже 300.Читайте также на РИА Новости Крым:Количество афтершоков в Турции превысило норму в десять разТектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в ТурцииНа границе Сирии и Турции новое землетрясение магнитудой 6,3
https://crimea.ria.ru/20230217/zemletryasenie-v-krymu-mozhet-privesti-k-vybrosu-metana-v-more---uchenye-1127034115.html
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111750/24/1117502421_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_ef3c7bfb2c98b0cdbec31336e7e4c39f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иран, землетрясение, происшествия, в мире, общество, новости
Землетрясение произошло в Иране

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране

09:58 21.02.2023 (обновлено: 10:00 21.02.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Носов / Перейти в фотобанкСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости . Игорь Носов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник утром в Южном Иране. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр.
Подземные толчки зафиксированы в 268 км к северо-западу от города Аджман и в 113 км к западо-северо-западу от Бендер-Аббаса (Иран), в котором проживают 352 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщения о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступали.
НИС Профессор Водяницкий в акватории Карадага
17 февраля, 19:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в понедельник вечером сообщило о землетрясении в турецкой провинции Хатай магнитудой 6,4. С интервалом в несколько минут произошло еще одно, магнитудой 5,8. В результате происшествия в Турции обрушилась трасса, оказались разрушены несколько зданий, подтоплены улицы городов. Количество погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести, пострадавших уже 300.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Количество афтершоков в Турции превысило норму в десять раз
Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции
На границе Сирии и Турции новое землетрясение магнитудой 6,3
 
ИранЗемлетрясениеПроисшествияВ миреОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:17Ливни, подъем уровня рек и штормовой ветер: непогода обрушится на Крым
09:58Землетрясение произошло в Иране
09:54Новинка от ПСБ: при заявке на ипотеку доход можно подтвердить онлайн
09:22МИД Германии предостерег своих граждан от поездок в Россию
08:59Землетрясение в Турции – шестеро погибших и около 300 раненых
08:22Центробанк: в России ускоряется рост цен – что будет дальше
07:55Масленичная неделя: как семь дней есть блины и ни разу не повториться
07:24Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили
07:01В марте Землю накроют магнитные бури - геомагнитный календарь
06:40Керченская переправа не работает
00:01В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 21 февраля
22:05Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопления
22:02Главные новости и заявления дня: 20 февраля
21:55Главные новости Крыма: 20 февраля
21:37Лавина в горах и подъем уровня рек - что происходит в Сочи
21:02Фронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая Каховка
20:57Аксенов призвал "привести в чувство" виновных за сбои поставок в зону СВО
20:48В Севастополе осудят водителя за смертельное ДТП в первый день года
20:27Чем живет Новая Каховка - фоторепортаж
Лента новостейМолния