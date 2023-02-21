https://crimea.ria.ru/20230221/zemletryasenie-proizoshlo-v-irane-1127114852.html

Землетрясение произошло в Иране

Землетрясение произошло в Иране - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Землетрясение произошло в Иране

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник утром в Южном Иране. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр. РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T09:58

2023-02-21T09:58

2023-02-21T10:00

иран

землетрясение

происшествия

в мире

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111750/24/1117502421_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_625f7e6a43cc7ff2a2f0dd1d4491bde7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник утром в Южном Иране. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр.Подземные толчки зафиксированы в 268 км к северо-западу от города Аджман и в 113 км к западо-северо-западу от Бендер-Аббаса (Иран), в котором проживают 352 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км.Сообщения о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступали.Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в понедельник вечером сообщило о землетрясении в турецкой провинции Хатай магнитудой 6,4. С интервалом в несколько минут произошло еще одно, магнитудой 5,8. В результате происшествия в Турции обрушилась трасса, оказались разрушены несколько зданий, подтоплены улицы городов. Количество погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай выросло до шести, пострадавших уже 300.Читайте также на РИА Новости Крым:Количество афтершоков в Турции превысило норму в десять разТектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в ТурцииНа границе Сирии и Турции новое землетрясение магнитудой 6,3

https://crimea.ria.ru/20230217/zemletryasenie-v-krymu-mozhet-privesti-k-vybrosu-metana-v-more---uchenye-1127034115.html

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, землетрясение, происшествия, в мире, общество, новости