https://crimea.ria.ru/20220929/armiya-rossii-udarila-po-inostrannomu-legionu--unichtozheny-80-naemnikov-1124663548.html

Армия России ударила по "Иностранному легиону" — уничтожены 80 наемников

Армия России ударила по "Иностранному легиону" — уничтожены 80 наемников - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Армия России ударила по "Иностранному легиону" — уничтожены 80 наемников

Наемники "Иностранного легиона" уничтожены ударом ВКС России по позициям в ДНР. Об этом в четверг сообщили в Министерстве Обороны России. РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T14:10

2022-09-29T14:10

2022-09-29T14:10

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Наемники "Иностранного легиона" уничтожены ударом ВКС России по позициям в ДНР. Об этом в четверг сообщили в Министерстве Обороны России.Сообщается также, что более 70-ти украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники были уничтожены в результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области. Противник понес значительные потери и от работы авиации.В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США. В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777, сообщили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20220929/rossiyskie-istrebiteli-sbili-ukrainskie-mig-29-i-su-24-1124663415.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)