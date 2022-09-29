https://crimea.ria.ru/20220929/armiya-rossii-udarila-po-inostrannomu-legionu--unichtozheny-80-naemnikov-1124663548.html
Армия России ударила по "Иностранному легиону" — уничтожены 80 наемников
Армия России ударила по "Иностранному легиону" — уничтожены 80 наемников - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Армия России ударила по "Иностранному легиону" — уничтожены 80 наемников
Наемники "Иностранного легиона" уничтожены ударом ВКС России по позициям в ДНР. Об этом в четверг сообщили в Министерстве Обороны России. РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T14:10
2022-09-29T14:10
2022-09-29T14:10
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/03/1123431430_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_789f37aac4909eda4b12eddd4909eed5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Наемники "Иностранного легиона" уничтожены ударом ВКС России по позициям в ДНР. Об этом в четверг сообщили в Министерстве Обороны России.Сообщается также, что более 70-ти украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники были уничтожены в результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области. Противник понес значительные потери и от работы авиации.В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США. В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777, сообщили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220929/rossiyskie-istrebiteli-sbili-ukrainskie-mig-29-i-su-24-1124663415.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/03/1123431430_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_dbaed0e8db78f3b5276a63a3f316ccda.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Армия России ударила по "Иностранному легиону" — уничтожены 80 наемников
Около 80 наемников "Иностранного легиона" уничтожены ударом ВКС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Наемники "Иностранного легиона" уничтожены ударом ВКС России по позициям в ДНР. Об этом в четверг сообщили в Министерстве Обороны России.
"Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наемников "Иностранный легион" в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80-ти боевиков", — говорится в сообщении.
Сообщается также, что более 70-ти украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники были уничтожены в результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области. Противник понес значительные потери и от работы авиации.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ, а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198-ми районах", — сообщили в оборонном ведомстве.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США. В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777, сообщили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Евгеновка Донецкой Народной Республики уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий "Гиацинт". Также уничтожены девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения", — говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники.