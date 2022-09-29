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Армия России ударила по "Иностранному легиону" — уничтожены 80 наемников - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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Армия России ударила по "Иностранному легиону" — уничтожены 80 наемников
Армия России ударила по "Иностранному легиону" — уничтожены 80 наемников - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Армия России ударила по "Иностранному легиону" — уничтожены 80 наемников
Наемники "Иностранного легиона" уничтожены ударом ВКС России по позициям в ДНР. Об этом в четверг сообщили в Министерстве Обороны России. РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T14:10
2022-09-29T14:10
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Наемники "Иностранного легиона" уничтожены ударом ВКС России по позициям в ДНР. Об этом в четверг сообщили в Министерстве Обороны России.Сообщается также, что более 70-ти украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники были уничтожены в результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области. Противник понес значительные потери и от работы авиации.В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США. В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777, сообщили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220929/rossiyskie-istrebiteli-sbili-ukrainskie-mig-29-i-su-24-1124663415.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Армия России ударила по "Иностранному легиону" — уничтожены 80 наемников

Около 80 наемников "Иностранного легиона" уничтожены ударом ВКС России

14:10 29.09.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
Боевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Наемники "Иностранного легиона" уничтожены ударом ВКС России по позициям в ДНР. Об этом в четверг сообщили в Министерстве Обороны России.
"Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наемников "Иностранный легион" в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80-ти боевиков", — говорится в сообщении.
Сообщается также, что более 70-ти украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники были уничтожены в результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области. Противник понес значительные потери и от работы авиации.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ, а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198-ми районах", — сообщили в оборонном ведомстве.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США. В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777, сообщили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Евгеновка Донецкой Народной Республики уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий "Гиацинт". Также уничтожены девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения", — говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники.
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