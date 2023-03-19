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Над Харьковской областью сбит украинский Ми-8 - РИА Новости Крым, 19.03.2023
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Над Харьковской областью сбит украинский Ми-8
Над Харьковской областью сбит украинский Ми-8 - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Над Харьковской областью сбит украинский Ми-8
Российские истребители сбили в небе над Купянском в Харьковской области вертолет Ми-8. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T14:50
2023-03-19T14:51
министерство обороны рф
сво
харьковская область
украина
россия
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
воздушно-космический силы (вкс)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Российские истребители сбили в небе над Купянском в Харьковской области вертолет Ми-8. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны."Истребительной авиацией в районе города Купянск Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сказано в сообщении.Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха"."Кроме того, уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Котляровка Харьковской области, Червонопоповка, Голиково Луганской Народной Республики, Благодатное, Кирилловка Донецкой Народной Республики, а также Старая Збурьевка Херсонской области", - уточняется в сводке.Всего с начала специальной военной операции уничтожено: 402 самолета, 222 вертолета, 3 464 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8 338 танков и других боевых бронированных машин, 1 069 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 388 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 011 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Разведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направленииУничтожены сотни боевиков и тяжелая техника: ход СВО на Украине за суткиРоссийские военные сбили вражеский МиГ-29 в небе над ЛНР - Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230316/ssha-mogut-byt-prichastny-k-perebroske-islamskikh-boevikov-na-ukrainu-1127574783.html
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министерство обороны рф, сво, харьковская область, украина, россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), воздушно-космический силы (вкс), новости
Над Харьковской областью сбит украинский Ми-8

Минобороны: российские истребители сбили над Харьковской областью вертолет Ми-8

14:50 19.03.2023 (обновлено: 14:51 19.03.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Российские истребители сбили в небе над Купянском в Харьковской области вертолет Ми-8. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны.
"Истребительной авиацией в районе города Купянск Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сказано в сообщении.
Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха".
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"Кроме того, уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Котляровка Харьковской области, Червонопоповка, Голиково Луганской Народной Республики, Благодатное, Кирилловка Донецкой Народной Республики, а также Старая Збурьевка Херсонской области", - уточняется в сводке.
Всего с начала специальной военной операции уничтожено: 402 самолета, 222 вертолета, 3 464 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8 338 танков и других боевых бронированных машин, 1 069 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 388 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 011 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФСВОХарьковская областьУкраинаРоссияВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Воздушно-космический силы (ВКС)Новости
 
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