https://crimea.ria.ru/20230316/rossiyskie-voennye-sbili-vrazheskiy-mig-29-v-nebe-nad-lnr---minoborony-1127584068.html

Российские военные сбили вражеский МиГ-29 в небе над ЛНР - Минобороны

Российские военные сбили вражеский МиГ-29 в небе над ЛНР - Минобороны - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Российские военные сбили вражеский МиГ-29 в небе над ЛНР - Минобороны

Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в небе над Луганской народной республикой, сообщает в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T15:21

2023-03-16T15:21

2023-03-16T15:21

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

сво

луганская народная республика (лнр)

вооруженные силы россии

армия и флот

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в небе над Луганской народной республикой, сообщает в четверг Минобороны России.Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также одна противорадиолокационная ракета HARM, уничтожены девять украинских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 402 самолета, 221 вертолет, 3434 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплекса, 8316 танков и других боевых бронированных машин, 1062 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4372 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8959 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Запорожской областью сбит украинский Ми-8Сбит МиГ-29 и перехвачены 23 реактивных снаряда – ход воздушных боевКуда исчезли беспилотники Bayraktar из арсеналов ВСУ – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230316/pentagon-vylozhil-video-predpolagaemogo-chp-s-dronom-nad-chernym-morem-1127581185.html

луганская народная республика (лнр)

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, луганская народная республика (лнр), вооруженные силы россии, армия и флот, украина