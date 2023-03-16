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Российские военные сбили вражеский МиГ-29 в небе над ЛНР - Минобороны - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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Российские военные сбили вражеский МиГ-29 в небе над ЛНР - Минобороны
Российские военные сбили вражеский МиГ-29 в небе над ЛНР - Минобороны - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Российские военные сбили вражеский МиГ-29 в небе над ЛНР - Минобороны
Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в небе над Луганской народной республикой, сообщает в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T15:21
2023-03-16T15:21
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
сво
луганская народная республика (лнр)
вооруженные силы россии
армия и флот
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в небе над Луганской народной республикой, сообщает в четверг Минобороны России.Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также одна противорадиолокационная ракета HARM, уничтожены девять украинских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 402 самолета, 221 вертолет, 3434 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплекса, 8316 танков и других боевых бронированных машин, 1062 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4372 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8959 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Запорожской областью сбит украинский Ми-8Сбит МиГ-29 и перехвачены 23 реактивных снаряда – ход воздушных боевКуда исчезли беспилотники Bayraktar из арсеналов ВСУ – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230316/pentagon-vylozhil-video-predpolagaemogo-chp-s-dronom-nad-chernym-morem-1127581185.html
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, луганская народная республика (лнр), вооруженные силы россии, армия и флот, украина
Российские военные сбили вражеский МиГ-29 в небе над ЛНР - Минобороны

Минобороны: в небе над ЛНР сбит украинский МиГ-29

15:21 16.03.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет МиГ-29
Самолет МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в небе над Луганской народной республикой, сообщает в четверг Минобороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказанов с ообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также одна противорадиолокационная ракета HARM, уничтожены девять украинских беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 402 самолета, 221 вертолет, 3434 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплекса, 8316 танков и других боевых бронированных машин, 1062 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4372 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8959 единиц специальной военной автомобильной техники.
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