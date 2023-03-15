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Над Запорожской областью сбит украинский Ми-8

Над Запорожской областью сбит украинский Ми-8 - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Над Запорожской областью сбит украинский Ми-8

Авиация Воздушно-космических сил России уничтожила украинский вертолет Ми-8 в небе над Запорожской областью. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T14:21

2023-03-15T14:21

2023-03-15T14:21

сво

министерство обороны рф

запорожская область

воздушно-космический силы (вкс)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Авиация Воздушно-космических сил России уничтожила украинский вертолет Ми-8 в небе над Запорожской областью. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также уничтожены семь украинских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 401 самолет, 221 вертолет, 3 425 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8 303 танка и других боевых бронированных машин, 1 059 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 363 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 953 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ - МинобороныСбит МиГ-29 и перехвачены 23 реактивных снаряда – ход воздушных боевАвиация России сбила в воздушном бою МиГ-29

запорожская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, запорожская область, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости