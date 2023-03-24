https://crimea.ria.ru/20230324/angar-s-bespilotnikami-vsu-razgromili-pod-odessoy-1127751468.html
Ангар с беспилотниками ВСУ разгромили под Одессой
Ангар с беспилотниками ВСУ разгромили под Одессой - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Ангар с беспилотниками ВСУ разгромили под Одессой
Российские военнослужащие уничтожили ангар с украинскими беспилотниками в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T15:10
2023-03-24T15:10
2023-03-24T15:10
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сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
одесская область
беспилотник (дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие уничтожили ангар с украинскими беспилотниками в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, возле Константиновки в Донецкой Народной Республике уничтожен склад боеприпасов подразделений наемников "Иностранный легион". А возле села Степное Запорожской области разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Сбиты 18 украинских беспилотников в разных районах Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республик", - добавили в Минобороны.Всего с начала проведения спецоперации российскими силами уничтожены 404 самолета, 224 вертолета, 3562 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8392 танка и другая боевая техника украинской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ, уничтоженные дроны и техника – ход спецоперацииАрмия России ударила по ангарам с техникой ВСУ возле ОдессыРазведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направлении
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крым, россия, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), одесская область, беспилотник (дрон)
Ангар с беспилотниками ВСУ разгромили под Одессой
Минобороны: в Одесской области уничтожен ангар с беспилотниками ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие уничтожили ангар с украинскими беспилотниками в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, возле Константиновки в Донецкой Народной Республике уничтожен склад боеприпасов подразделений наемников "Иностранный легион". А возле села Степное Запорожской области разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Сбиты 18 украинских беспилотников в разных районах Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республик", - добавили в Минобороны.
Всего с начала проведения спецоперации российскими силами уничтожены 404 самолета, 224 вертолета, 3562 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8392 танка и другая боевая техника украинской армии.
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