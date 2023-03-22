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Потери ВСУ исчисляются сотнями – ход спецоперации

Потери ВСУ исчисляются сотнями – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Потери ВСУ исчисляются сотнями – ход спецоперации

Более 300 украинских военнослужащих уничтожены за сутки на Донецком направлении, еще около 90 – на Красно-Лиманском. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T17:08

2023-03-22T17:08

2023-03-22T17:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Более 300 украинских военнослужащих уничтожены за сутки на Донецком направлении, еще около 90 – на Красно-Лиманском. Об этом сообщает Минобороны России."На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника ВСУ в районах сел Червоная Диброва, Площанка и Кузьмино Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военных", - говорится в сообщении.Также противник потерял здесь две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходную гаубицу "Гвоздика" и гаубицу Д-30.Ход боев на Донецком направленииЗдесь работают подразделения группировки войск "Южная". Силы подразделения при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за прошедшие сутки ликвидировали более 300 украинских военнослужащих. Также ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены украинские силы возле Угледара, а также трех сел Запорожской области."Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих. А также - три автомобиля и одна артиллерийская система производства США М777", - уточнили в Минобороны.Обстановка на Купянском направленииАртиллерийским огнем группировки войск "Западная" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ольшана и Котляровка Харьковской области."Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица "Акация". Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", - проинформировали в оборонном ведомстве.Также в Минобороны сообщили, что в районе Зализничного Запорожской области разбит склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны. А на Херсонском направлении – ликвидированы около 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика".Всего за сутки группировки войск Вооруженных сил России нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике - в 112 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены более 300 солдат, разбиты ангары с техникой: ход спецоперации136 "прилетов" в марте: глава Новой Каховки рассказал о жизни городаРазведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направлении

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сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, украина, россия